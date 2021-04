Ni el Gobierno se aclara con los impuestos

Lo del Gobierno con los impuestos comienza a parecerse cada día más a la actitud de la Agencia Europea del Medicamento con las vacunas. Si la EMA cambia cada día los criterios de edad para la vacunación, el Ejecutivo pasa de querer bajar los impuestos a anunciar una subida inminente sin solución de continuidad. La cuestión es que las reuniones del Consejo de Ministros tienen que ser una especie de campo de minas, en el que cada titular de una cartera se atrinchera en sus posiciones e intenta que las bombas que lanzan sus compañeros no terminen afectándole. Así, Nadia Calviño, se desmarcó ayer de lo dicho por Sánchez y Montero y asegura que no se subirán los impuestos. Seguro que se suben, no porque Sánchez mande mucho más que el resto, sino porque las arcas del Estado no tienen un duro y ya se sabe que en ese caso somos los contribuyentes los que tenemos que sacar al Gobierno de su atolladero. Eso sí, ya hay quien asegura que, con esta actitud, Nadia Calviño está marcando su estrategia para volver a Bruselas, de donde se arrepiente de haber salido.