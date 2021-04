El comedor escolar del San Tomé causa un nuevo cruce de reproches entre la Xunta y el Concello

La obra de creación del comedor escolar del San Tomé distancia de nuevo las relaciones entre Xunta y Concello. Ayer visitó las actuaciones el delegado territorial en Pontevedra, Luis López, junto a la alcaldesa, Fátima Abal, en un acto tenso cargado de reproches mutuos. La administración autonómica cargó contra la local al responsabilizar al Ayuntamiento de la demora y los problemas de tramitación que llegaron a comprometer la obra. El Concello, por su parte, defiende su diligencia en las actuaciones, insistiendo en señalar a la Xunta como responsable del retraso.





El gobierno gallego subrayaba ayer su compromiso al tener que haber asumido “integramente o investimento final, de 82.000 euros” para la creación de este comedor, en los espacios de una antigua vivienda de profesores. “O remate desta obra foi posible grazas a que Consellería de Educación asumiu integramente o investimento final”, afirman. Indican que el convenio Xunta-Ayuntamiento, “que fixaba o financiamento ao 50 %, extinguiuse o pasado 31 de decembro e a administración local non aceptou a súa prórroga, malia que o único retraso que se produciu, duns 20 días, debeuse á entrega do proxecto de obra, que era unha cuestión municipal”, acusa la Xunta. “Deste xeito, o Concello só participou na primeira certificación da obra, correspondente co mes de decembro, asumindo a metade do seu custo, cifrado en 9.425 euros, polo que o importe restante, de máis de 90.000, foi sufragado polo goberno galego”.





El bipartito no lo ve así. Defiende que Educación habría tenido que concluir las obras antes del 1 de enero, pero entonces solo habían empezado. Por ello, el retraso que achacan a la Xunta estuvo a punto de desmoronar la financiación de la obra, que Cambados tenía atada por el Plan Concellos. Al no estar lista la obra en plazo, no se pudo justificar ante la Diputación y la Xunta tuvo que asumir el dinero que se esfumaba por aquella vía. La alcaldesa dio cuenta, en esa tensa visita, de un listado de trámites donde la entidad local mostró su preocupación por el proyecto, ante la demora en su ejecución, y acusó a la Xunta de incumplimientos y no contestar escritos.