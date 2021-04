El PBBI reclama la limpieza de la duna y recuperarla como atractivo turístico

El Partido Barbanza Independiente (PBBI) quiere estar al lado de los afectados por la regulación que se establece en Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX), impulsado por la Xunta de Galicia, y que está en exposición pública para presentar alegaciones. Por ello, anuncia que varios de sus miembros van a estar presentes en concentración convocada para las once y media de esta mañana en el aparcamiento de las dunas en Olveira y la posterior formación de una cadena humana hacia la zona conocida popularmente como Río do Mar para protestar contra el contenido de dicho documento esperado, pero que está causando mucha decepción y gran malestar.





Pese a ello, su líder, Vicente Mariño, considera que ningún partido político se debe poner en primera línea de la movilización, sino mostrar su apoyo con la presencia de sus representantes, pues la reclamación parte de los propietarios de las fincas, vecinos y usuarios y deben ser ellos los que se pongan al frente y detrás de posibles pancartas, para evitar politizar la protesta. El PBBI afirma que es el momento de estar al lado de toda esa gente “pues, realmente, este PRUX les causa graves problemas tanto en el ámbito urbanístico como en lo que al disfrute de ese entorno natural se refiere, entre otras cuestiones”.





Mariño de Bricio recordó que su partido llevó en su programa electoral y siempre dijo en los mítines que en su formación independiente son partidarios de realizar las gestiones necesarias para que se proceda a hacer una limpieza total de la duna. Añadió que luego, si se quiere, se puede aprobar que las personas puedan transitar por ella de una forma controlada, “haciendo que vuelva a ser móvil, siendo la única de esas características del litoral gallego, y que se recupere su atractivo turístico que, a nuestro modo de ver, lo ha perdido. El potencial turístico que tenía Ribeira con la duna ha quedado anulado. Si llegamos a gobernar, haremos que nuestros hijos puedan volver a disfrutar de la duna como lo hicimos muchos de los ciudadanos”, dijo el portavoz del PBBI.





La formación política liderada por Vicente Mariño, que es la principal fuerza de la oposición en la corporación municipal ribeirense, considera que la duna tiene que volver a ser uno de los motores del turismo de la zona, y que para ello es esencial que recupere una de sus peculiaridades, como es la movilidad. “Si no se actúa a tiempo, Ribeira perderá uno de los mayores atractivos turísticos del entorno, y la duna podría acabar desapareciendo”. Y advirtió de una situación de la que han podido ser testigos muchas personas en los últimos años y tiene que ver con que son numerosos los visitantes los que vienen ilusionados y se marchan decepcionados al no poder recorrer y ver la duna en su antiguo esplendor y jugar en ella. De igual modo, el líder del PBBI manifestó que los niños de hoy en día no conocen la duna como realmente era, y los adultos “ya ni la reconocen” en medio de un hermoso paraje natural que incluye entre sus atractivos una laguna de agua dulce, como es la de Vixán, y otra de agua salada, que es la de Carregal, así como las paradisíacas playas de O Vilar y A Ladeira.