VÍDEO Parabéns polos 20 anos de Diario de Arousa de Antón Caeiro, desde o Faiado da Memoria

A memoria non é máis que unha imaxe ou un conxunto delas que quedan na mente das persoas e que sirven para lembrar detalles que fixeron felices á xente ou situacións que non deben repetirse. Nese traballo está Antón Caeiro co Faiado da Memoria, imprescindible non só en Vilagarcía, senón en toda Arousa. Poucas cousas satisfacen máis que despois dun grande traballo de investigación e recompilación que sacar un sorriso nostálxico e agradecido grazas a unha imaxe, un filme ou unhas verbas. Recordar, saber, coñecer... iso é cultura e aí está sempre o Faiado da Memoria con Antón Caeiro para que nada do importante quede no esquecemento. Grazas pola vosa labor. Seguide. É de xustiza e unha necesidade.