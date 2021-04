Lo que Pedro Sánchez se está jugando en las elecciones de Madrid

Díaz Ayuso, siempre que puede, dice que su lucha por la presidencia de Madrid es con Pedro Sánchez, no con Ángel Gabilondo, diluido por la constante presencia del presidente en la campaña pese a ser el candidato oficial de los socialistas. Y no le falta cierta razón a la cabeza de lista del PP. Ayer mismo, quien se llevó todas las fotos, todos los titulares, fue Sánchez, no Gabilondo. Pero esta presencia masiva del presidente del Gobierno en la campaña madrileña tiene una explicación muy fácil: los socialistas saben que, en el fondo, más allá de que se determine la composición del parlamento madrileño, estos comicios son una especie de adelanto de lo que pueden ser una generales, con la gestión de la pandemia de por medio.