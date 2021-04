La bielorrusa Sasnóvich, rival de Jéssica Bouzas mañana en el Mutua Madrid Open

La vilagarciana Jessica Bouzas debutará mañana en la fase previa del Mutua Madrid Open, su primer Master 1.000, ante la bielorrusa Aliaksandra Sasnóvich, jugadora de 27 años que ocupa el puesto 92 del ranking mundial y llegó alcanzar el top 30 en 2018.





El sorteo de la fase previa emparejó a la joven arousana con una rival que en su palmarés tiene 11 títulos ITF y que sus mejores actuaciones en torneos de Grand Slam las firmó en dobles, siendo cuartofinalista en Roland Garros el año pasado y semifinalistas del Open USA en 2019.





Será una cita especial en la Caja Mágica para la joven arousana, que disputa el torneo merced a la invitación realizada por la organización que dirige Feliciano López como reconocimiento al gran inicio de temporada en el Circuito ITF de la tenista de 18 años de la Academia Ferrer, que se ha situado como la número 643 del ranking WTA. Jéssica se muestra ilusionada, como explicó ayer en el programa Zona Mixta, de la Radio Galega. "Me enteré el jueves, no me la esparaba para nada, mis entrenadores me dijeron que me preparara a full por si llegabala invitación, al final me dieron la noticia el jueves y hasta ayer no se hizo público". Tener la oportunidad de jugar la previa de un Master 1.000 es todo un empujón muy necesario para cualquier tenista que se adentre en el circuito profesional mundial, donde abrirse paso es tremendamente difícil.





"Para mí es algo increíble, no me lo esperaba, acabo de empezar en el circuito profesional y aunque el año lo arranqué muy bien un Master 1.000 son palabras mayores, para mí es increíble, quiero disfrutar de la experiencia", dice una Bouzas que es consciente de la dificultdad de medirse a rivales top cien del mundo. "Aquí todas juegan muy nivel, el nivel es altísimo, seguro que aprendo de esta experiencia".





Los otros cruces en la previa para las representantes españolas enfrentarán a Aliona Bolsova ante la estadounidense Bernarda Pera, a Eva Guerra contra la japonesa Misaka Doi, a Marta Custic contra la montenegrina Danka Kovinic, y a Anne Mintegui frente a la francesa Kristina Mladenovic.