El Concello valora los daños y denuncia las pintadas del campo de fútbol de Castrelo

El Concello de Cambados presentará hoy ante la Guardia Civil una denuncia por las pintadas aparecidas en el campo del fútbol Beiramar de Castrelo y cuyos supuestos autores están ya localizados e identificados por la Guardia Civil.





Los artistas urbanos son los seis integrantes del grupo grovense de trap “DelaRía Squad”que eligieron las instalaciones municipales de Castrelo para rodar el videoclip de su último tema que fue publicado este domingo en la plataforma Youtube. En la pieza audiovisual puede verse como los traperos realizan pintadas con spray en el muro del campo entre las que destaca el nombre del grupo a todo color.





En este sentido, la alcaldesa, Fátima Abal considera que este acto puede ser constitutivo de una sanción administrativa porque el grupo no tenía autorización para acceder al campo, realizar las pintadas y tampoco grabar un videoclip en el municipio. Asimismo, reconoce que aunque las pintadas no contienen ningún tipo de ataque ni falta de respecto, “non podemos permitir estos actos, porque non se pode danar de esa maneira os espazos urbanos”, y añade que “se pediran permiso ao Concello, falando co clube, estou segura que se lles houbese deixando pintar un trozo de muro, pero esas non son as formas, e menos presumir delo nas redes sociais”.





Durante la mañana de ayer, la regidora junto al encargado de obras municipal, se acercaron al campo de fútbol de Castrelo para medir las dimensiones del muro afectado que tendrá que ser repintado y valorar el gasto que supondrá para las arcas municipales para reclamarlo en la denuncia a los supuestos autores.

Ahora, la intención del gobierno local es aprovechar la reparación de los daños para repintar las instalaciones de Beiramar de cara a la reanudación de la competición en el campo.





Vandalismo en Fefiñáns

Por hechos similares, Fátima Abal acompañó ayer al párroco cambadés José Aldao para interponer otra denuncia ante la Guardia Civil tras la aparición de otro tipo de pintadas en la fachada de la Iglesia de Fefiñáns, que en este caso atentan contra el patrimonio histórico y su eliminación será mucho más tediosa por los pertinentes permisos de Patrimonio y porque se deben de utilizar técnicas poco invasivas.