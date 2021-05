MI ofrece al PSOE la Alcaldía de Meaño con un cheque en blanco: “Dámoslle os votos mañá mesmo”

Pocas veces se ve ofrecer una Alcaldía a cambio de nada. Tal vez menos veces se haya visto a alguien declinar ser alcalde, sobre todo si es para serlo sin condiciones. Ambas cosas se vieron en Meaño este viernes.





Meaño Independiente (MI) está dispuesto a plantear una moción de censura para retirar el bastón de mando al alcalde Carlos Viéitez —en el grupo de los no adscritos tras su expusión del PP— y dárselo al PSOE. Las cuentas salen: Independientes y socialistas suman. Pero estos últimos evitaron pronunciarse abiertamente. Todo parece indiciar que sigue pesando el distanciamiento, enorme, entre el grupo de José Aspérez y el de Manuel Radío. Y la comodidad con la que semejan entenderse estos últimos con el grupo de gobierno, desde la investidura.





Todo esto ocurrió durante el Pleno del viernes, en el que el ejecutivo de Carlos Viéitez logró sacar adelante los presupuestos gracias, una vez más, a la abstención socialista que en MI no consideraron nunca casual. La aprobación del presupuesto de 2021 y una modificación de crédito que desbloqueaba más de un millón de euros del remanente para inversiones, especialmente para mejora de viales, quedaron pronto eclipsadas por la carga de profundidad que lanzaba el líder de los independientes José Aspérez.





Cuestión de programas

El líder opositor se deshizo en críticas a las propuestas económicas y recriminó al PSOE que se desdiga de su propio programa. “Levabades a gratuidade do transporte asistencial, separativa de pluviais, mellora da depuradora e do entorno... Como poden ver, nada”, lamentó al comprobar que el grupo de la izquierda favorecería indirectamente la aprobación del documento del gobierno local. Aspérez cargó contra la que fuera candidata socialista en 2019, ahora también edil, Ana Belén García. Recordó que en campaña, la socialista había elegido el lema “lealdade” para su pizarra electoral que Diario de Arousa ofreció en sus entrevistas a todos los candidatos de O Salnés.





“Lealdade que vostede prometeu, pero que non demostra nin co seu programa nin cos seus votantes”, atacaba Aspérez. Y echó el resto, interpelando directamente al PSOE, quién sabe si al local o más arriba: “Se queren cumplir co seu programa, no que coincidimos en varios puntos, teñen o noso apoio.





Presentaremos unha moción de censura, se fai falta, para facelos alcaldes, que foi para o que se presentaron. Co compromiso de que gobernen vostedes. Pero hai que apartar unha maneira de gobernar para uns cantos e sen contar con ninguén”. “Sexan alcaldes, vostede (a Manuel Radío) ou Ana Belén (García). Nós non nos metemos en nada. Só lles damos o voto: Mañá, pasadomañá, para a semana... O voto téñeno. Cambien isto. Nunca houbo este desgoberno aquí, nunca. Outros virán que bos nos farán. E fago referencia á anterior alcaldesa”, insistió Aspérez en otro punto del debate. Preguntado ayer por el particular, el líder de MI reafirmaba el ofrecimiento, dispuesto a ponerlo blanco sobre negro “ante notario”. “Sen máis condicións”. Frente a la “deriva” de un ejecutivo al que afeó “gastar case un millón e medio de euros en asfalto” y “pouca inversión na xente”. Ante eso, subraya que el programa del PSOE “ten máis en común co noso”.





Silencio

MI confirma que no hubo ni contactos ni acercamiento con el PSOE, pero le deja la puerta abierta. La secretaria general de los socialistas meañeses, Icía García, preguntada ayer por el ofrecimiento, evitaba pronunciarse y se remitía “ás palabras do noso voceiro no Pleno”. Radío despachaba la propuesta de Aspérez en la misma sesión: “Que vostede veña hoxe falar aquí de darnos os votos para gobernar, coido que non é un tema que esté nos puntos que se levan a este Pleno”.