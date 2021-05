La centenaria Cultural de Cambados, en tiempos difíciles

Luis Somoza es el presidente de la Asociación Cultural y Deportiva de Cambados desde hace más de una década. La centenaria institución es suscriptora del Diario desde el primer año del periódico. Los socios acuden a las instalaciones y pueden disfrutar de su lectura, pero la crisis sanitaria provocada por la pandemia pone en riesgo la supervivencia de la Cultural, que ha perdido socios al no poder realizar actividades como los tradicionales bailes. “As cousas están mal, vai todo por o mar abaixo. Pasamos de 280 socios a só 230, a xente nova non ven a renovar e a situación económica e complicada ao ter que pagar ata catro seguros”, explica Luis Somoza. “A Cultural chegou a ter máis de 800 socios”, pero no es ajena a los nuevos tiempos que ya se han llevado por delante instituciones culturales en otras villas. “O Diario funciona moi ben, pero agora á xente cóstalle máis vir polo medo á pandemia”. Somoza cree que más temprano que tarde el Concello deberá tomar las riendas de la Cultural para evitar su desaparición.