Marcha atrás en el cambio del IRPF

está claro que con este Gobierno no hay nada claro. Ayer nos acostamos sabiendo que Sánchez y los suyos habían mandado a Bruselas un documento según el cual se cargaban la tributación conjunta. Un varapalo para cerca de dos millones de familias que se beneficiaban de los descuentos que este modelo de IRPF suponía y que permitiría al Ejecutivo recaudar unos 2.500 millones más. Y hoy amanecimos con una nueva reculada y el desmentido habitual que ha convertido el Gobierno en su bandera. No está claro si en realidad fue un error (hace falta ser dejado para mandar un documento oficial a Bruselas con semejante errata) o fruto de la avalancha de críticas que se produjeron desde que se conoció el cambio. La cuestión es que, ahora mismo, nadie sabe muy bien a que atenerse, ya que Bruselas, al menos hasta el momento, no ha confirmado si ha recibido el cambio de criterio del Ejecutivo de Pedro Sánchez.