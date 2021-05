Los cerqueros exigen al Ministerio de Pesca que fije un tope semanal de capturas para la sardina ibérica

La Asociación Cerqueiros Galegos y la Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia, ambas con sede central en el puesto pesquero de Ribeira, vienen de reclamar a la Secretaría General de Pesca, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el establecimiento de un tope semanal para la pesquería de la sardina ibérica. Los responsables de ambas entidades manifestaron su sorpresa después de publicada una resolución por la que se establecen disposiciones de ordenación de las capturas de esta especie en aguas ibéricas de las zonas CIEM 8c y 9c, la Administración pesquera “fixo oídos xordos a unha das principais reivindicacións do sector”.





Estas dos organizaciones indicaron que tienen constancia de que la mayoría de las entidades y asociaciones del cerco del Mar Cantábrico presentaron alegaciones al borrador proporcionado en su día por la referida secretaría y en las que se hacía una clara petición de establecimiento de tope semanal. “Existe un interese xeral por parte da frota do cerco de toda a franxa do Cantábrico na aplicación desta medida de xestión en aras, non só de obter uns mellores rendementos económicos, senón tamén de preservar a especie”, precisaron sus responsables.





En este sentido, tanto la Asociación Cerqueiros Galegos como la Sociedad Cooperativa Gallega del Mar solicitan a la Secretaría General de Pesca que atienda la petición de una amplísima mayoría de las organizaciones del cerco, teniendo en cuenta que, por lo general, dicho departamento estatal suele publicar sus resoluciones con la coletilla de “oído o sector”, y que fije un tope semanal de las capturas de la sardina. Esas entidades con sede en el puerto pesquero de la capital barbanzana insisten en reiterar la referida demanda, teniendo en cuenta que la realidad les está diciendo que dicha secretaría general “non está a escoitar ao sector”, concluyen.