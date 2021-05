La cantera arousana muestra su talento emergente en Verducido

El Complejo Deportivo David Cal situado en el embalse de Pontillón do Castro en Verducido fue el escenario durante toda la jornada del sábado de la primera competición de la Liga Diputación de Pontevedra 2021, la primera regata de la Liga Provincial en las categorías alevín, benjamín y prebenjamín que reunió a 400 deportistas, casi la mitad en representación a los clubes de la Ría. No defraudó la cantera arousana, con el Breogán de O Grove subiéndose al segundo escalón del podio de la clasificación final por clubes por detrás del Club de Mar Ría de Aldán, el Club Cofradía de Pesacadores de Portonovo en la tercera posición, el Náutico O Muiño de Ribadumia la cuarta y el Club As Torres de Catoira, la quinta.





En cuanto a los resultados a nivel individual fueron siete los canteranos de los clubes arousanos que regresaron con medalla de Verducido. En prebenjamines Helena Lores (C.P. Portonvo) se colgó la medalla de plata, mientras que en benjamín B Lucía Rodríguez (Náutico O Muiño) se hizo con el bronce. Su compañero de club Julio Ballinas también se subió al tercer escalón del podio en categoría benjamín B.





Por la tarde se celebraron las pruebas para los alevines, categoría en la que el club ribadumiense también logró medalla gracias a Pablo Contiñas, que ganó la regata en alevín B por delante de los dos deportistas del Piragüismo Olívico Lucas Díaz y Henrique Álvarez. En alevín A, Martina Rodríguez, del Breogán de O Grove, se colgó la medalla de bronce, mientras que los piragüistas de As Torres de Catoira Mateo Pérez y Martín Figueira fueron respectivamente plata y bronce. Los representantes del Breogán de O Grove coincidieron en Verducido con la olímpica Teresa Portela, por lo que pudieron fotografiarse y compartir unos instantes con la deportista más importantede la historia del piragüismo español.