Cambados y Vilanova mantienen toque de queda y perímetro sin el Estado de Alarma

El fin del Estado de Alarma no traerá cambios significativos para los vecinos de los concellos arousanos de Cambados y Vilanova. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba ayer que las dos localidades -ambas en riesgo extremo por la alta incidencia del covid- mantendrán a partir del sábado el perímetro, el cierre total de la hostelería y también el toque de queda a las once de la noche. La medida deberá ser avalada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al carecer el gobierno autonómico de herramientas legales específicas para dictar este tipo de órdenes, tal y como explicó el propio Feijóo. “É incrible que tras 14 meses de pandemia cheguemos ao fin do Estado de Alarma tendo que confiar as medidas aos xuíces, que non son epidemiólogos”, criticó. El presidente autonómico entiende que la situación de Cambados -ayer con 84 casos activos (15 en colegios)- y de Vilanova - con 34- no permite flexibilizar ni la movilidad ni la actividad económica como sí ocurre en el resto de los concellos arousanos. De ahí que espera que la Justicia avale los argumentos del Comité Clínico que tienen en cuenta la elevadísima incidencia en los dos municipios.





Un positivo en el bus en el que viajaban los marineros del cerquero

El Sergas ya detectó el primer positivo en un marinero de mediana edad que iba entre los 28 tripulantes de dos embarcaciones que acompañaron a los del cerquero aguiñense en el viaje de regreso en autobús desde Gijón a Ribeira tras participar en la costera de la anchoa en el litoral asturiano. Este positivo se suma a los nueve tripulantes del cerquero que dieron positivo en coronavirus, algunos de ellos hospitalizados. En la localidad ribeirense también hay un seguimiento específico del brote detectado en el IES número 1 de Ribeira que ha pasado de tener 3 positivos confirmados a 6 en la jornada de ayer. Cabe recordar que Ribeira se encuentra en el nivel alto de restricciones. Según los datos publicados por el Sergas son 43 los nuevos positivos diagnosticados en los últimos 14 días en la localidad.







Así pues tanto Cambados como Vilanova

se mantendrán -si finalmente lo avala el TSXG- como una isla cerrada a cal y canto. En el resto de los municipios arousanos habrá libertad de movimientos incluso más allá de las fronteras gallegas. Además los bares y cafeterías podrán abrir hasta las 23 horas y los restaurantes hasta la una de la mañana. Los aforos continuarán fijados tal y como lo venían haciendo hasta ahora -en función del nivel de riesgo-. Así pues en Ribeira -en nivel alto- solo se permitirá el consumo en terraza, mientras que Vilagarcía -el único concello de O Salnés en nivel medio y con 63 casos activos- el aforo será de un 50 % en exterior y de un 30 en el interior. La idea del gobierno autonómico es que estos horarios puedan aplicarse ya desde mañana, pero es algo que también deberá ser avalado de forma jurídica. Además el toque de queda ya no tendrá efecto, dado que la Xunta ha decidido ampliarlo hasta las doce de la noche y, por consiguiente, ya queda eliminado con el fin del Estado de Alarma. Salvo, como ya se ha dicho, en Cambados y Vilanova que lo mantienen. Cabe destacar que las reuniones de personas no convivientes siguen limitadas a cuatro personas en el interior y a seis en el exterior en domicilios particulares.





Más de 5.000 dosis de vacuna ayer en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés



La campaña de vacunación continúa sin pausa y con ritmo en las dos áreas sanitarias arousanas. Según los datos oficiales ayer en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés se suministraron 5.089 dosis de los diferentes fármacos. En el centro de salud de Baltar fueron 6 dosis de Pfizer; en San Roque en Vilagarcía un total de 42 de la misma marca; en el Recinto Ferial de Pontevedra fueron 4.000 dosis de AstraZéneca y en el recinto de Fedega en Vilagarcía se suministraron 800 dosis de AstraZéneca durante la mañana. En Montecelo fueron 182 de Pfizer. Además en el Centro de Salud de A Parca fueron 36 dosis de Pfizer y en Virgen de la Peregrina 18 de Pfizer y 5 de Janssen. La previsión del Sergas es que la próxima semana estén vacunados los mayores de 60 años y poder empezar ya con el siguiente tramo de edad, de 59 años para abajo.







Más controles en Cambados

Lo cierto es que la preocupación es latente en la capital del albariño en la que los casos no paran de subir. Hoy mismo se reforzarán los controles para comprobar que todo aquel que entre o salga de la localidad tiene motivo justificado. A mayores el concejal de Sanidade, Tino Cordal, pidió al párroco de Santa Mariña, José Aldao, que suspendiese las confirmaciones previstas para mañana que, aunque cumplen con la legislación vigente, entienden desde el gobierno que deberían ser aplazadas hasta que la situación epidemiológica mejore. Y es que Cambados, con 84 casos, bate su récord de contagios en pandemia. En todo caso Cordal anunció controles policiales para garantizar que se cumplen todas las medidas de aforo y también que no se hacen celebraciones ni dentro ni fuera de la localidad. El municipio cambadés también ha suspendido todas las actividades relacionadas con las Letras Galegas previstas y ha cerrado las instalaciones de la piscina municipal.





En Vilanova la situación también sigue en alerta roja. Ayer se realizaba un cribado masivo que contó con una gran respuesta por parte de la ciudadanía. Hoy - y hasta el domingo- está previsto que casi 4.800 personas de entre 30 y 49 años de edad pasen por el recinto ferial de Fexdega para ser sometidos a una prueba PCR.





LAS NUEVAS MEDIDAS

Se levanta el cierre perimetral de la comunidad autónoma

El fin del Estado de Alarma deja sin efecto el cierre perimetral de la comunidad autónoma gallega por lo que se podrá salir y entrar de Galicia libremente. Se refuerza el Rexistro de Viaxeiros.







Prohibidas reuniones de no convivientes entre la 1 las 6 AM

La Xunta prohibe las reuniones de personas no convivientes entre la una y las seis de la mañana tanto en las viviendas particulares como en la calle. Eso sí, no habrá toque de queda.







Los bares y cafeterías podrán abrir hasta las once de la noche

Vuelven las cenas. Los bares y cafeterías podrán abrir sus puertas hasta las once de la noche y los restaurantes lo harán hasta la una de la mañana. Todo respetando los aforos según los niveles.







Siguen limitadas las reuniones entre personas en casas

Aunque termina el Estado de Alarma la Xunta mantiene la limitación de reunión de personas en domicilios. Son cuatro como máximo en el interior y seis en espacios exteriores.