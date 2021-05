O Memorial Manolo Dieste, en beneficio dos transplantados de médula ósea

Por iniciativa dun grupo de amigos, quen fora presidente fundador da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ribeira, Manuel Dieste Mos, vai dar nome a unha nova carreira cun carácter solidario ligado coa enfermidade que o levou no ano 2017: o I Memorial Manolo Dieste, a beneficio de Asotrame, a Asociación Galega de Transplantados de Médula Ósea. María José Carreira explicou que a idea de celebrar esta iniciativa xurdiu a raíz do impulso polo hospital clínico dunha campaña de micromecenazgo para apoiar a investigación do trasplante de médula ósea, e veron nesta proba deportiva unha maneira de contribuír ao tempo que recordar a Manolo Dieste, falecido por unha leucemia. A cita terá lugar o día 30 de maio a partir das 10 horas e reunirá unhas características moi condicionadas polo covid. Así, segundo explicou Abraham Benítez, as saídas dos participantes terán lugar dende a punta do peirao de Ribeira cada dez segundos. O trazado terá unha distancia de 5 kilómetros cun perfil moi chan, cunha soa volta entre o Touro e o Náutico.





Haberá un máximo de 150 prazas (custe de 6 euros) e poderán apuntarse a través de galitiming.com. Haberá tamén un dorsal cero para contribuír á causa no número de conta ES75 2080 0240 38 3040004920.