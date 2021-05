Cambados Pode pide al Concello que repare el firme por las obras de saneamiento en Cobas de Lobos

La formación de Cambados Pode se hace eco del último accidente de tráfico registrado el pasado viernes a consecuencia del estado de las obras de saneamiento en el lugar de Cobas de Lobos realizadas por el gobierno local.





Un vehículo pasó por encima de un bache lo que provocó que reventara una rueda y diversos arañazos en la carrocería.





Según el portavoz, José Ramón Abal, “esta actuación executada polo Concello supón un risco grave e inminente para a seguridade dos veciños que utilizan este camiño. Xa van varios meses de afundimentos e tanto a alcaldesa, Fátima Abal, como o concelleiro de Obras, Samuel Lago, non queren reunirse cos veciños afectados para acordar unha solución definitiva”.





Esta problemática será debatida en el Pleno de Cambados de la próxima semana en una moción presentada por Pode en la que insta al gobierno local que “compacte novamente e de forma correcta o terreo de zanxa, comprobando que non rompera o colector do saneamento, así como repoñer o firme do camiño nas mesmas condicións que antes do inicio da actuación”. Además, piden al Concello que se reúna con los vecinos afectados para buscar una solución “definitiva e eficaz” a este “problema de inseguridade viaria”.

Asimismo, la moción recoge que se tramite el proyecto de ampliación de la red de saneamiento en la zona para “garantir o acceso a un servizo básico a todos os veciños”.