El PSOE reclama en el Parlamento la paralización de los recortes en el servicio de Emerxencias

El PSOE presentará una serie de iniciativas en el Parlamento galego para exigir a la Xunta que “paralice” los recortes de personal en Emerxencias de Sanxenxo pues lo considera el “desmantelamento” de un servicio “esencial” como asegura quedó patente el pasado fin de semana, en su intervención en el gran incendio ocurrido en la fábrica de Jealsa, en Boiro.





La parlamentaria Paloma Castro indica que esta situación demostró “a necesidade de contar con equipos formados e persoal suficiente” en materia de emergencias. Es más, añade que “non é a primeira vez que o dispositivo é requirido para actuar en zonas fóra do seu radio de cobertura territorial debido á súa formación, profesionalidade e anos de experiencia”.





Es por ello que la socialista considera que los planes del Concello de reubicar a parte del personal en otros departamentos municipales es un “desmantelamento” realizado por el “alcalde Sanxenxo, en conivencia co vicepresidente da Xunta” pues reducirá la plantilla de 18 a 12, recolocando a los otros seis en Medio Ambiente y “reducindo as quendas de garda a 2 persoas”. De hecho, el servicio cubrirá 16 de las 24 horas actuales, cubriéndose el resto con el parque de bomberos de Ribadumia, que ya tiene competencias sobre esta área.





Estos cambios ya fueron aprobados en un pleno de abril y, de hecho, Castro, “lamenta” que la administración local y la autonómica “non dean o brazo a torcer no que vai supoñer o desmantelamento dun servizo esencial que afecta a varios municipios cunha gran densidade de poboación nalgunhas épocas do ano” y “en contra do apoio dos veciños e veciñas e dos compañeiros doutros centros”. Y es que cabe recordar que los propios efectivos recogieron más de 6.000 firmas de apoyo.





Por otra parte, el asunto irá hoy nuevamente al Pleno municipal porque la concejala de Ciudadanos, Vanessa Rodríguez Búa, ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo de aprobación de esta modificación que el gobierno local sustenta en una necesidad de reducir su gasto anual. Aunque usa el mismo acrónimo de GES, el de Sanxenxo es un servicio municipal.