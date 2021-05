Podemos propone un estudio para instalar placas voltaicas en los edificios municipales

El grupo municipal de Podemos- Marea da Vila propone que los fondos europeos destinados para transición ecológica se destinen en Vilagarcía a proyectos que impliquen a la ciudadanía. En este sentido, desde la formación morada hacen una serie de propuestas, como la realización de un estudio para la instalación de placas fotovoltaicas en los edificios públicos, un plan de ayudas para la rehabilitación energética de inmuebles y viviendas, la activación de comunidades energéticas o la renovación del parque móvil municipal hacia un modelo en el que se prioricen las energías limpias.





“O goberno local debe tomar a iniciativa e dar pasos cara a transición e unha maior autonomía enerxética impulsando procesos que impliquen á veciñanza, como está a acontecer noutros concellos”, aseguran María de la O Fernández González, edil de Podemos en Ravella.





La formación considera que los fondos suponen una “oportunidade” y una apuesta a medio-largo plazo para una transformación profunda y de ahorro energético y económico, tanto para el Concello como para lso vecinos. Apuntan en este sentido que sus propuestas “xeran emprego e riqueza” y van en la línea de lo que se recoge en la nueva Ley de Cambio Climático, contribuyendo a que Vilagarcía cumpla con los objetivos de la Iniciativa Europea del Pacto para el Clima, a la que Ravella se adhirió recientemente.





Los morados piden asimismo a los socialistas que se miren en espejos cercanos. “Temos exemplos próximos, como o impulsado por Arousa en Transición en A Illa de Arousa, pero tamén o que vén desenrolando a Comunidade de MOntes de Tameiga ou a instalación de paneis fotovoltaicos en lonxas como as de Burela ou O Grove”, explica María de la O, que también pone como ejemplo la instalación de dichas placas en la sede del Consello Regulador do Mexillón. La edil morada también consideraría un “erro” que Ravella no tuviese en cuenta la experiencia de la primera cooperativa energética gallega, Nosa Enerxía Sociedade Coop. Galega, que nació precisamente en Vilagarcía.





Luminarias LED

Por otra parte, el Concello de Vilagarcía informa de que llevará a cabo un nuevo proyecto de ahorro energético, con la renovación de 517 luminarias que serán sustituidas por otras de tecnología LED de última generación. La Xunta de Goberno Local aprobó el lunes el proyecto de obra y la adhesión del COncello al convenio provincial “Feder Eeel. Iluminación exterior sostible”, a través del que se gestionarán las ayudas para los municipios participantes.





El proyecto incluye también la renovación de once cuadros de mando y permitirá disminuir la potencia eléctrica utilizada de los 83 kw actuales a tan solo 20,7 kw, lo que supondría un ahorro estimado del 84 por ciento en el gasto de consumo eléctrico de estes puntos.





La actuación está presupuestada en 216.846 euros, de los que 173.477 se financiarían con fondos europeos a través del IDAE. La parte restante se completaría con 20.000 euros de la Diputación, que tramitaría los fondos, mientras que los 23.369 corresponderían al propio Concello.