Oliveira pide que se paralicen las ciclovías y se estudie su impacto

El grupo municipal de Ciudadanos reclama la paralización de la obra de las ciclovías y que se haga un estudio de su impacto socioeconómico en la zona. La formación naranja asegura que la supresión de plazas de aparcamiento pone en riesgo el futuro de los negocios.





“Preguntámonos se avaliaron as consecuencias que pode ter para o comercio local e para os veciños a eliminación de 200 prazas de estacionamento”, afirma David Oliveira, edil de la formación, que recuerda que un porcentaje alto de compradores y clientes “veñen doutros puntos da nosa comarca” por lo que considera que “estaremos condenando a uns negocios maltratados pola covid”.





Oliveira no se refiere solo a las obras del primer tramo, que ya comenzaron, y señala que “estamos a falar de eliminar os aparcamentos de todo o lado do río en Rodrigo de Mendoza dende As Carolinas, de todo un lateral da estrada de Doutor Tourón e Avenida de Cambados ata As Pistas, de todo un lateral en Fariña Ferreño, de todo un lateral tamén en Alexandre Cerecedo e en Alexandre Bóveda”.





Ciudadanos también muestra su preocupación por la eliminación del carril de circulación de Alexandre Bóveda en dirección a al plaza lo que, señala Oliveira, podría “volver a convertir a Vilagarcía nuha rotonda e para ir de Doutor Tourón á zona da Plaza e do mercado haberá que circular ata o Ramal ou Pablo Picasso, estragulando o tráfico”. Por ello, el concejal pide prudencia al gobierno local y que obras “de esta envergadura” se acompañen de estudios.





Preocupación vecinal

Precisamente sobre este aspecto hace hincapié el colectivo vecinal del primer punto donde se estrena la obra, A Floria. La asociación Fonte da Coca señala que con el vallado se eliminan “numerosas plazas de aparcamiento” y denuncia caídas en la facturación de los comercios y otros negocios que, en algunos casos, dicen, alcanzan el noventa por ciento. Por todo ello, reclaman al gobierno una reunión informativa.

Diálogo también reclaman desde el principal grupo de la oposición, el Partido Popular, que insta al ejecutivo de Alberto Varela a retirar las vallas de obra “hasta llegar a un acuerdo con los vecinos”. La formación conservadora destaca el malestar de vecinos y comercianets y lamenta que no se hayan tenido en cuenta “las peculiaridades de la zona”. En este sentido, recuerdan que hay una gran densidad de tráfico que se vería afectado por la supresión de un carril. “El problema no es hacer ciclovías, el problema es ordenar la circulación de espaldas al vecindario”, apunta el PP.





Apenas minutos tardaron en contestarles desde el gobierno local, que se centraron en ironizar sobre que el PP tuviera que rectificar un comunicado previo. “Se non fosen o principal partido da oposición resultaría cómico que confunda o replanteo dos terreos nunha obra con refacer o proxecto”, señala el ejecutivo, que acusan al PP de no ir con los avances y el progreso.