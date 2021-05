Un gol de penalti no minuto 89 priva ao Ribadumia da vitoria

CD RIBADUMIA 2- 2 AS PONTES





O Ribadumia sumou un punto con sabor a derrota onte na Senra ante un As Pontes xa descendido que marcou o 2-2 de penalti no minuto 88. Un resultado que fai que os locais sexan quintos a 3 puntos dos postos de permanencia a falta de 12 en xogo. O Ribadumia púxose dúas veces por diante no marcador, pero un erro na primeira metade en defensa e as dificultades na segunda para conter a ofensiva do rival, que xerou bastantes ocasións, deixárono sen outro triunfo na casa.



O Ribadumia saiu a por todas, a presionar alto e buscar o gol ante un rival que tentou combinar dende atrás pero foi superado pola maior intensidad dos aurinegros na primeira media hora. Xa no primeiro minuto tivo unha ocasión o Ribadumia, Charles chegou a liña de fondo e puxo pase atrás que salva un defensa en área pequena.



No minuto 18 chegou o 1-0, nun roubou de Óscar en mediocampo no inicio de xogo das Pontes. Álex Fernández asistiu para Fran Fandiño, que entrou dende segunda liña e marcou por abaixo coa defensa visitante totalmente descolocada.



No 24 o propio Fandiño tivo a opción de facer o segundo nun pase atrás de Diego Abal, pero non chegou a conectar co balón.



O Ribadumia tiña o partido completamente controlado e encarrilado, pero cometeu un erro grave na fase de inicio do xogo que lle custou o empate no minuto 29. Nun pase entre defensas Javi Domingo fixo un mal control que permitiu a Iñaqui centrar por abaixo, Mitogo controlou dentro da área e habilitou a David García para que marcase non man a man ante Pazos.Ata o descanso os locais deron resposta con chegadas pola banda dereita de Álex Fernández, pero sen remates, e nunha falta frontal que lanzou Diego Abal rozando o pau.





A segunda metade empezou da mellor maneira posible para os locais, que anotaron o 2-1 no minuto 47. Nunha acción de saque de banda na que estivo moi intelixente Álex Fernández, que fixo a parede con Charles e asistiu na área pequena a Fandiño, que marcou nunha moi boa acción técnica. Con ventaxa no marcador o equipo de Luis Carro xa non asumiu riscos en defensa, iniciando sempre en longo para evitar perdas como a que orixinou o 1-1. Antes da hora de xogo os visitantes reclamaron penalti nunha caía de Álex ante Javi Domingo nun balón dividido, pero o árbitro deixou seguir. O técnico visitante Chollas situou o central Dani Fernández de dianteiro centro na última media hora de encontro, buscando máis o xogo directo. No 64 Mitogo tivo o empate nun balón longo que rematou de cabeza ás mans de Pazos. No 68 o Ribadumia correu á contra que levaron Charles e Álex Fernández e acabou nun gran remate dende a frontal da área de Javi Domingo que bateu no longueiro. No 71 foron os visitantes os que perdoaron nunha xogada pola esquerda ata liña de fondo e remate de Mitogo no punto de penalti que taponou a defensa aurinegra. A falta dun cuarto de hora Luis Carro introduciu un dobre cambio, dando entrada a Cheri e Miguel Vázquez e pasando a tres centrais para estar máis protexido en defensa. No 78, nova oportunidade das Pontes, xogada de Íñaqui, Álex e remate dende o punto de penalti de Borja Pita que volveu a taponar a defensa local.



No minuto 86, Dieguito, que acababa de entrar, estivo a punto de facer o terceiro, pero o meta visitante despexou o seu remate. Acto seguido nun balón largo sobre a velocidade de Rubén Pardo, Roberto Pazos salvou o empate co corpo. As Pontes tivo outra oportunidade moi clara ante do 2-2, nun remate de cabeza de Dani Fernández por riba do longueiro a centro de Óscar Martínez. No minuto 88, noutro centro dende a dereita, o árbitro decretou penalti nunha acción entre Santi e Dani Fernández. David García enganou a Roberto Pazos e marcou dende os once metros. Logo dunha segunda parte na que os locais non poideron controlar o xogo ante un rival moi incisivo a pesar de que xa descendeu, voaron puntos importantes de novo da Senra.