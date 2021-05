O goberno de Ribeira ve “prematuro” pedir a dimisión dunha edil propietaria do local que acolleu unha festa ilegal

O goberno local de Ribeira considera “prematuras” as peticións de dimisión que chegaron de varios grupos municipais para Ana Isabel Ruiz, concelleira de Servizos Sociais, que é dona dun local que foi desaloxado na tarde do sábado por unha festa ilegal.





O executivo que preside o conservador Manuel Ruiz Rivas evitou valorar en profundidade o suceso e fontes municipais limitáronse a sinalar que están á espera de analizar o informe da Policía Local, así como de “escoitar” as explicacións da edil que, inciden, é “copropietaria” do inmoble.





“Estas exixencias de dimisión as consideran prematuras”, explican desde o Concello con respecto á postura do goberno municipal.





Os feitos ocurriron pouco antes das seis da tarde, cando unha patrulla da Policía Local de Ribeira, coa colaboración de dous axentes da Comisaría, procederon a identificar e, posterioremente, desaloxar a 25 mozos, a maioría entre 15 e 17 anos (tamén había unha nena de 13 e un rapaz que rondaba os vinte), que participaban nunha festa privada nun local hostaleiro ubicado na zona da movida de Bandourrío.





Algunhas testemuñas apuntaron que, ademais dos 25 identificados, podería haber máis persoas que terían escapado do inmoble polo tellado. De feito, os axentes saíron tras eles e interceptaron a tres máis tarde, pero non puideron probar que estaban en dita festa.





O local atopábase pechado polas restriccións

O establecemento no que se celebrou a festa atopábase pechado polas restriccións que marca a pandemia de coronavirus ao ocio nocturno. Por elo, desde a Asociación de Hostalería de Ribeira piden que o acontecido non se vincule co sector. Apelando á presunción de inocencia, e incluso a José Saramago, inciden en que a festa levouse a cabo nun baixo “sen actividade comercial algunha desde setembro de 2020” e, en todo caso, “con persoas sen ningunha relación coa hostalería”. Apuntan que o sector “sofre as consecuencias destes actos” e destacan que “non somos culpables por moito que nos sinalen”.





Os axentes comezaron a chamar aos pais dos menores para que se fixeran cargo, pero non se puido localizar a todos ao non contestar ao teléfono.





Foron fontes policiais as que confirmaron a este xornal que unha das propietarias do local é unha concelleira do grupo de goberno. A edila díxolle aos axentes que ela tiña coñecemento de que se ía celebrar unha pequena festa de aniversario na que participaba o seu fillo, pero con pouca xente.





Indignación na oposición

As reaccións non tardaron en chegar. Xa a primeira hora da mañán, o grupo PBBI esixía a dimisión da concelleira por actuar “dunha forma incomprensible, intolerable e impropia do cargo que representa”, en palabras do portavoz, Vicente Mariño. O edil da oposición apuntou que recibiu informacións de que a propia concelleira “acondicionou un local da súa propiedade para que puidera dispoñer de suministro eléctrico” e recordou que Ribeira se atopa en alto risco pola incidencia do coronavirus. “Un representante público debe ser o primeiro en dar exemplo e cumprir coas normas”, incidiu Mariño Bricio, que pediu a dimisión da edila.





Solicitude á que se sumaron, pouco despois, IPdeR e BNG. A voceira da Iniciativa Progresista, Rosa García, asegurou sentirse “moi triste e decepcionada” por uns feitos que, di, “demostran unha falla de responsabilidade total” e ante os que “non vale pedir perdón”. Os nacionalistas, pola súa banda, esixen que se depuren responsabilidades e rexeitan que, nun momento de máximas restriccións, Ribeira teña “unha concelleira organizando macrofestas” para “menores de idade”.