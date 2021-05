Las obras de construcción de la nueva cubierta de la unitaria de Aralde se inician esta semana

El Concello inicia esta misma semana las obras de construcción de la cubierta del patio de la Escola Unitaria de Aralde, una actuación demandada desde hace bastantes años por la comunidad escolar para que el alumnado pueda disfrutar del recreo sin mojarse con la lluvia.





La obra tiene un coste de 22.600 euros que se financian al cien por cien con fondos municipales



La empresa pontevedresa GPD Construcciones S.A.instalará la cubierta, que incluye dos partes traslúcidas para facilitar que la luz natural llegue igualmente a la zona de juegos. La obra incluye las canalizaciones para la recogida de aguas pluviales desde la cubierta y, aprovechando los trabajos, se realizará también la conexión del centro a la red municipal de saneamiento.



La cubierta, a modo de soportal, se instalará en la zona del patio delantero, donde los niños pueden jugar al aire libre sin quedar expuestos a las inclemencias.







Competencia autonómica



El presupuesto de la obra es de 22.600 euros, que se financian íntegramente con fondos municipales. Para la financiación, el Concello, además de redactar el proyecto, tuvo que buscar el dinero necesario a través de una modificación de crédito aprobada en el Pleno. Desde Ravella recuerdan que la administración local “non está obragada a investir en actuacións que corresponden a outra administración, neste caso á autonómica, pero o executivo socialista decidiu asumir o gasto en defensa dos cativos que acoden ao centro, como xa fixo outras veces, como co ximnasio do colexio de Rubiáns ou co comedor do Piñeiriño”. En este caso, por el momento, no fue posible la colaboración de la Xunta.