El Ayuntamiento de Ribeira denunciará a un vecino de Deán por amenazar a la concejala Ana Ruiz

El Ayuntamiento de Ribeira comunicó que está tomando las medidas legales oportunas para denunciar a un vecino la localidad por lo que considera como "graves expresións" escritas en las redes sociales contra Ana Ruiz Reiriz, la concejala de la corporación que ayer anunció su dimisión tras la celebración el pasado sábado de una fiesta ilegal por parte de cerca de 25 jóvenes, entre los que estaba su hijo, en un local en la zona de Bandourrío del que es copropietaria.





El individuo en cuestión, que pudo ser identificado como un residente en el barrio de Deán de 51 años de edad, que presuntamente escribió los siguientes comentarios a dos noticias aparecidas en Facebook: “Que a maten a pedradas, ostia pa tipeja” y “Podían empezar por colgala do balcón do ayuntamiento xa que a palmera xa non está”.





Los servicis jurídicos del Concello ribeirense estudian denunciarlo por amenazas y por expresiones que incitan al odio y a la violencia contra una mujer que, a juicio del equipo de gobierno, "vén de ofrecer un exemplo de responsabilidade pouco común na política ao recoñecer o seu erro e presentar voluntariamente a súa dimisión".