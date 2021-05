Herido un motorista en un accidente de tráfico registrado anoche en la parroquia boirense de Cures

Un motorista boirense tuvo que ser trasladado anoche en una ambulancia hasta el Hospital do Barbanza tras sufrir un accidente de tráfico, consistente en una salida de vía, en la parroquia de Cures, en Boiro. El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia fue alertado por un particular en torno a las once y cuarto de la pasada noche de dicho siniestro y precisaba que el piloto estaba tirado en una cuneta. Con esta información, desde dicho servicio se avisó a Urxencias Sanitarias-061 Galicia, que movilizó una ambulancia, a la Guardia Civil de Tráfico, que se encarga de instruir el atestado, y a la Policía Local, y también se avisó los Bomberos del parque comarcal de Boiro y a la agrupación de Protección Civil de la localidad. Tras ser inmovilizado, el accidentado fue subido a una camilla e introducido en el vehículo asistencial para ser evacuado al complejo hospitalario ubicado en la parroquia ribeirense de Oleiros.