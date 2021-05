La Policía Local detiene por resistencia al presunto organizador de una fiesta ilegal

La Policía Local detuvo en la mañana de ayer al presunto organizador de una fiesta ilegal, por resistencia a la autoridad. El hombre, que se negó a identificarse y trató de marcharse del lugar, acabó en la Comisaría de la Policía Nacional.





Fueron los propios vecinos los que dieron la voz de alarma por los ruidos que había en el domicilio. La primera llamada llego sobre las seis de la mañana, pero cuando llegaron los agentes, nadie respondió.





Los vecinos volvieron a dar aviso a las ocho y media, ya que los ruidos continuaban. Hasta la zona se desplazaron dos patrullas de la Policía Local, que lograron convencer al responsable del inmueble para que abriese la puerta.





Pero ahí se acabó la buena disposición. El hombre se negó a identificarse en todas las ocasiones en las que los policías se lo solicitaron y se encaró con las dos patrullas personadas. Finalmente, acabó detenido y, tras la comparecencia, puesto a disposición de la Policía Nacional. Del domicilio, no salió nadie más, pero los agentes sí pudieron percibir que había más personas.





Fue la incidencia más destacada pero no la única que atendieron en el cuerpo municipal durante una noche cargada de quejas por ruidos.





Lo cierto es que así lo auguraba el ambiente que se podía ver en zonas como la Praza Martín Gómez Abal (al pasar la fuente y más allá de los bares de tapeo y cenas), donde no cabía ni un alfiler y la distancia de seguridad era imposible.





Además de las quejas por ruidos, la Policía Local también interceptó durante la noche del sábado a varios conductores que dieron positivo en alcohol y a uno que circulaba sin el preceptivo permiso, por lo que tendrá que declarar ante el juez.





Evolución sanitaria

Y todo ello en un municipio donde sigue habiendo 44 casos de coronavirus, aunque no sea de las incidencias más altas. Ayer no se produjo ningún cambio con respecto a la jornada anterior en Vilagarcía; mientras Cambados sigue bajando y, con tres menos, tiene 49. Bajan también en un caso Vilanova y Meaño, sumando 21 y 1, respectivamente; mientras Sanxenxo tiene un positivo más y un total de diez. Ribadumia y A Illa tienen dos cada uno y O Grove se mantiene en los tres. En la comarca de Ulla- Umia, destaca la situación de Moraña, que tiene una incidencia acumulada a catorce días de entre 250 y 500 casos por cada cien mil habitenes; mientras que Valga se sitúa entre los 150 y los 250. En el extremo opuesto se encuentra Catoira, sin nuevos casos en los últimos siete días. Cuntis también logró bajar bastante su incidencia durante esta semana, mientras el resto registran cifras bajas. En la zona norte de Arousa, todos los municipios bajan r la incidencia a siete días, pero la de A Pobra sigue cerca del umbral de riesgo extremo. El municipio acogió el jueves un cribado a vecinos de entre 20 y 40 años, con una participación del 23%. Ayer hubo otro en el Hospital do Barbanza para 400 trabajadores de una empresa.





El área de Pontevedra- O Salnés vuelve a registrarse un alivio de la ocupación hospitalaria, con 14 pacientes ingresados en planta y cinco en la UCI.