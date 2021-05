El Breogán consigue siete medallas en la Copa de España Sprint

El Complejo Deportivo David Cal, en el embalse de Pontillón do Castro de Verducido, se convirtió el fin de semana en el epicentro del piragüismo nacional con motivo de la disputa de la Copa de España de 200 y 500 metros para las categorías júnior y sénior. Se dieron cita más de medio millar de piragüistas en representación de 80 clubes. El sábado se llevaron a cabo las pruebas individuales y el domingo las de embarcaciones dobles.



Los representantes arousanos cuajaron una buena actuación. Diego Domínguez (Breogán) se colgó la medalla de plata en C1 200 Juvenil, a solo tres décimas del ganador, Cristian Agu (Náutico de Pollença), y también logró el subcampeonato en C1 500, con victoria también para Agu. Cabe destacar que Domínguez está convalenciente de una lesión de hombro, que provocó que por precaución no compitiese en las pruebas de C2.



La grovense Valeria Oliveira (Poio) fue segunda en C1 200 y en C1 500 juvenil por detrás de Antía Otero. El vilanovés del Náutico O Muiño Manuel Fontán se quedó a las puertas de medalla en C1 500 sénior, al ser cuarto. Tras el selectivo celebrado el jueves y el viernes Fontán aclaró su futuro este verano para las citas internacionales, ya que competirá en el Europeo Sub 23 en Polonia en C2 1.000 del 24 al 27 de junio, en el Mundial Sub 23 en Portugal en C2 1.000 y C4 500 del 2 al 5 de septiembre, y en el Mundial Absoluto de Dinamarca en C1 500 del 14 al 19 de septiembre. Su compañera María Pérez, que irá irá al Europeo Absoluto de Polonia en C2 200 y al Mundial Sub 23 de Portugal en C4 500, se hizo con el bronce en la Copa de España en la prueba sénior de C1 500, por detrás de María Corbera y Antía Jacome.









María Pérez







En la jornada del domingo en las pruebas de embarcaciones dobles, Raquel Da Costa y Antía Romero, representando al Rias Baixas Náutico de Boiro, se hicieron con la medalla de plata en C2 200 Sénior. Por su parte, Borja Castiñeiras y Carlos Gutier, del Náutico de Pontecesures, se hicieron con el bronce en C2 500 Juvenil. En la final sénior femenina de K2 500 las grovenses del Breogán Natalia García y Tania Álvarez lograron la victoria.



En paracanoe, tanto en 200 como en 500 metros repitieron victoria en VL3 Adrián Mosquera (Boiro) y Andrea Galego (Breogán), mientras que Francisco Garcia (Náutico O Muiño) logró el bronce en KS1. Además Enrique Navas “Tite” (Breogán), fue plata en KL2 500 y bronce en 200. El Breogán acabó octavo en la clasificación por clubes tras lograr un total de 7 medallas.