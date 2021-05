El PDeCAT dice que el indulto a los presos del procés es "un paso pequeño" e insiste en que la solución es la amnistía

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferrán Bel, ha dicho este martes que su partido daría valor a que el Gobierno indultara a los líderes independentistas encarcelados por su implicación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, pero ha insistido en que sería sólo "un paso adelante pequeño" porque, a su juicio, la solución pasa por la amnistía de todos los procesados y condenados desde 2014.







En rueda de prensa en la Cámara Baja, Bel ha respondido así al ser preguntado sobre qué debería hacer el Gobierno si, como parece, el informe del Tribunal Supremo sobre los indultos a los presos del procés acaba siendo desfavorable.





El diputado catalán ha señalado que ese informe del Alto Tribunal "no es vinculante" y que es el Ejecutivo el que debe adoptar una decisión al respecto, pero, de entrada, ya adelanta que el PDeCAT vería con bueno ojos el indulto pese a remarcar que no es la decisión más óptima.





COMO LA AMNISTÍA NO PARECE POSIBLE...

"Pero en la medida que la ley de amnistía no es posible, es mejor un indulto a que no se genera ningún paso adelante, aunque sea relativamente pequeño", ha manifestado el máximo representante del PDeCAT en Madrid.





Dicho esto, Ferran Bel ha cargado las tintas contra el PP y Ciudadanos por estar ya anunciando recursos en caso de que se acabe indultando a los presos del procés, algo que considera una "irresponsabilidad".





Sobre todo por parte de los 'populares', "muy responsables de que existan presos políticos en España" en tanto que gobernaban cuando tuvo lugar el referéndum del 1-O. "A ellos no les preocupa ni Cataluña ni España --ha criticado--. Esto es una guerra de carácter populista y electoral".