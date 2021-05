Un jardín japonés, olivos y claveles decoran Vilagarcía “Espavila!”

Vilagarcía florece estos días de la mano del personal del servicio de Jardines del Concello que trabaja a destajo en la decoración de las calles para ambientar la edición floral del “Espavila!”, el espacio de promoción e innovación de los sectores tradicionales organizado por la Concejalía de Promoción Económica que dirige Alba Briones



Un jardín japonés y olivos centenarios reverdecerán la Plaza de A Peixería y 1.500 claveles pondrán la nota de color a la calle de la Baldosa este fin de semana. Estos son solo dos de los ejemplos del atrezzo que acompañará a la edición floral del “Espavila!” y que contribuirán a embellecer y dinamizar las calles de la ciudad en el último fin de semana del mes de mayo.





Ornamentación en las plazas



Los trabajadores de jardines ya tienen prácticamente finalizada la decoración de A Peixería mientras que los claveles de A Baldosa se instalarán el viernes por la noche cuando la calle esté despejada. También se colocará decoración aérea floral en Méndez Núñez, y en la intersección entre esta calle y la de Valentín Viqueira se usarán flores secas.



La Plaza de Galicia tendrá una decoración vegetal especial para la cuál se colgarán bollos de verde mezcladas con la sutil flor de la paniculata, mientras que en el espacio gastronómico de la Plaza del Castro se instalarán 70 helechos colgantes y se utilizarán cañas de bambú para el fondo del escenario de los showcookings. La ambientación llegará también a los balcones de la Casa da Cultura mediante guirnaldas y al interior del Salón García, que acoge el ciclo de conferencias temáticas.



Desde el Concello agradecen el trabajo y la implicación del personal “que poñen toda a ilusión e o esforzo para que os vilagarciáns gocen con estes traballos que, ademáis, enmarcarán do mellor xeito posible as actividades de promoción do sector tradicional que representa o mundo da flor na súa máis ampla extensión”.