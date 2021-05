Flores y comida: El perfecto maridaje está en EspaVila

Vilagarcía es este fin de semana no solo la capital de O Salnés, sino también la del mundo floral, de los cultivos y, por qué no, también de la gastronomía de primer nivel. El evento EspaVila arrancó ayer en la ciudad con un gran éxito en todas sus actividades y continúa hoy con showcooking, jornadas técnicas para la hostelería y talleres sobre creaciones florales o huertos urbanos. La programación de hoy arranca con una mesa coloquio sobre “A flor e o campo” en el Salón García y con un debate sobre la innovación en la producción y plantación de hongos. En el escenario de la Praza do Castro a partir de las once y media habrá un showcooking sobre gastronomía y flores.





Otro de los puntos fuertes de la jornada son los talleres. En A Peixería hay uno a las doce de Estética y cosmética floral sobre la camelia. Por la tarde a las cinco otros sobre cultivos y cuidados de especies y uno sobre artesanía floral.





Cabe recordar que a lo largo de todo el día en la Praza da Peixería puede disfrutarse de una exposicón de bonsáis y otros árboles, sobre todo para aquellos que adoran el mundo de las flores y las plantas.





También habrá talleres en la Praza do Castro por la tarde dedicado a las plantas aromáticas (a las cinco) y otro a las siete sobre la ceremonia del té con flores a cargo de Pilar Vela Fernández, de la Estación Fitopatolóxica Areeiro.





Otro de los eventos destacados de esta última jornada del EspaVila es el taller de cocina para hosteleros de la ciudad impartido por el chef Pepe Solla que será a las cinco y media en la Praza de Abastos.