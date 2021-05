El Viajes InterRías se queda a las puertas del título por segundo año consecutivo

OVIEDO MODERNO B 0 -0 VIAJES INTERRÍAS FF







Hubo lágrimas, pero fueron amargas. El Viajes InterRías FF empató sin goles ayer en Oviedo y finaliza subcampeón del grupo 1 de Primera Nacional por detrás del Victoria coruñés, que ganó en Santander y jugará el play-off de ascenso a la Reto Iberdrola (Segunda División Española). El equipo de Luis Treviño no dependía de sí mismo y la suerte le fue muy esquiva en las instalaciones de Tensi ante el filial del Oviedo Moderno. Hasta casi una decena de ocasiones claras desperdiciaron las visitantes, que estuvieron negadas de cara al gol. Merecieron ganar, por juego, oportunidades y esfuerzo. La temporada finaliza sin premio, aunque ello no ensombrece lo hecho por el equipo, otra vez quedándose a las puertas del título.



Aunque las locales dieron el primer aviso con un remate de Vera a la derecha de Isa Martín , muy pronto el Viajes InterRías tomó las riendas del partido y comenzó a generar oportunidades, tanto en acciones de juego combinativo como a balón parado. La más clara la tuvo Connie, en un mano a mano que se perdió demasiado cruzado.



El Viajes InterRías FF persistió en la segunda parte ante el campeón del grupo de asturianos y cántabros. Pero ayer no era el día de las visitantes, sin apenas puntería. Tania Esperón desperdició otra oportunidad clara al intentar controlar en área pequeña un centro de Lola, mientras que Judit estrelló un remate en en larguero a pase de Connie. Hasta el final lo intentó el Viajes InterRías FF, generando suficientes ocasiones que no concretó ante la desesperación de la veintena de aficionados que le acompañaron a Asturias.



Con el pitido final la desolación se apoderó de las jugadoras y técnicos, que no pudieron evitar el llanto desconsoladas. Por segunda temporada consecutiva el Viajes InterRías FF acaba como subcampeón de su grupo y se queda a las puertas del play-off de ascenso, esta vez tras completar siete meses notables en los que fue durante mucho tiempo el gran rival a batir.



Tanto el técnico Luis Treviño como el presidente Enrique Rodríguez reconocieron sentirse “orgullosos” de las jugadoras pese a no ganar el título. Desde hoy mismo el club de Sanxenxo empezará ya a planificar la próxima temporada, en la que todo hace indicar que el vilagarciano seguirá en el banquillo y la directiva tratará de mantener un proyecto ganador para aspirar a todo.