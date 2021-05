Un Marín experimentado y muy físico acaba con la ilusión del volver a EBA del Sigaltec

MARIN ENCE PEIXEGALEGO 72 - 57 SILGATEC





El Sigaltec no pudo dar la sorpresa en la fase final del Campeonato Gallego y perdió en la semifinal ante el Marín Peixe Galego, que finalmente se coronó como campeón y logró el ascenso a EBA junto al Bosco. La diferencia física, sobre todo en el rebote y en la pintura con el norteamericano del Marín Darmell William fue lo que lastró al equipo de Luis Gabín, que no consiguió imponer su juego. Además la falta de acierto en el tiro exterior fue otra losa pesada en la tentativa de remontada del equipo de Vilagarcía en Noia. Aunque llegó a ponerse a 10 puntos en la segunda parte, lo cierto es que nunca pudo inquietar a un rival que tiró de veteranía en sus momentos más delicados en el partido. Superado por un rival con más armas, experiencia y sobre todo físico cerca de canasta, al Sigaltec no le quedó más que pelear. Finalmente cayó 72-57, con Óscar Castaño como máximo anotador. Las esperanzas de ascenso de los vilagarcianos tras perder la primera semifinal pasaban por una victoria del Obradoiro en la ante Bosco, ya que los santiagueses no pueden ascender al contar el club con el filial ya en EBA. Pero Obradoiro perdió 87-77, por lo que el partido por el tercer y cuarto puesto fue más un trámite. Aún así el Sigaltec jugó un buen partido y ganó por 82-69, por lo que termina tercero en la liga autonómico, algo que ponen en valor en el club. “Nos ha faltado la guinda de haber peleado un poco más esa semifinal, pero vernos luchando con jugadores curtidos nos ha servido para ganar experiencia de cara a situaciones en el futuro”.