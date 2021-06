El vilagarciano Pedro Torrado, oro en la Copa de España cadete

El embalse avilesino de Trasona acogió este fin de semana la Copa de España de 1000 metros para la categoría cadete, segunda prueba de La Liga Nacional de Jóvenes Promesas de Aguas Tranquilas que reunió a más de 400 palistas pertenecientes a 70 equipos. En la clasificación general por equipos el Náutico Pontecesures acabó en un meritorio quinto puesto, siendo el mejor clasificado de entre los gallegos en una competición ganada por el Piragüismo Aranjuez.





En cuanto a los resultados individuales destacados, el vilagarciano del Piragüismo As Torres Pedro Torrado ganó el oro en Cadete C1 A, Lucía Tenreiro del Piragüismo Illa de Arousa se colgó la plata en K1 cadete B, al igual que Natalia Varela del Náutico Pontecesures en Cadete B C1.





Por lo que respecta a las embarcaciones dobles, en las finales mixtas, Antón Dorado y Lucía Tenreiro del Piragüismo Illa de Arousa en K2 y Roque Araujo junto a Natalia Varela del Náutico Pontecesures en C2 lograron sendas victorias para colgarse el oro. La próxima competición de la Liga de Jóvenes Promesas se celebrará en el embalse de Portomarín (Lugo) el próximo 26 de junio. La regata será para la categoría infantil sobre la distancia de 3000 metros.





Por lo que respecta al VIII Trofeo Concello de Rianxo de la Liga Gallega de kayak de mar que reunió a 250 participantes este fin de semana, el Piragüismo Cambados se hizo con el triunfo de la clasificación masculina, y el Piragüismo Illa de Arousa fue tercero en la femenina. En mujer K1 Sprinter senior la plata fue para Rut Otero (Breogán).





Luto en Ribadumia

El Náutico O Muiño de Ribadumia y todo el piragüismo arousano está de luto por el fallecimiento de Jose Jorge Abalo, “Pejete”, que fue deportista del club desde los primeros año de vida del Náutico O Muiño.





“Sempre estivo a carón deste club, nos últimos anos antes da enfermidade ainda tivo gañas e forza para retomar o seu deporte e competir no Descenso do Sella, na Baixada do Umia e incluso disputar un Galego de pista”, explican desde la directiva del club ribadumiense, conmocionados por su pérdida al tratarse de una persona muy querida.