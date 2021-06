Cambados vuelve a posponer el concierto de Nicky Jam para el Albariño 2022

El Concello de Cambados ha vuelto a posponer el concierto de Nicky Jam para la Festa do Albariño de 2022 a la vista de que, aunque las condiciones sanitarias evolucionan favorablemente, todavía será imposible celebrar eventos así este verano. Su espectáculo está concebido para las masas y las medidas sanitarias aún nos acompañarán durante los próximos meses, así que resulta inviable, como explica el concejal de Cultura, Tino Cordal. De hecho, las actuaciones previstas para la fiesta -porque no faltarán y serán de relevancia, asegura- tendrán que ser con un aforo controlado, que en el caso de Fefiñáns no superará las 1.000 personas, público sentado y reserva previa. Cabe recordar que Jam ya iba a ser la estrella del cartel musical del año pasado, como había adelantado en exclusiva Diario de Arousa, pero la pandemia estaban en pleno apogeo y se postergó. También se renunció a la instalación de las casetas de las bodegas en A Calzada y este año se mantendrá la medida. La fiesta mantendrá un formato reducido respeto a lo habitual, pero con algunas actividades más en comparación con la edición anterior. La organización, el Concello y el Consello Regulador de la DO Rías Baixas, se reunirá próximamente para cerrar los detalles.