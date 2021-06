Una exposición de “libros fantásticos”, prólogo del evento literario que prepara Vilagarcía

Los libros serán los protagonistas del calendario cultural de Vilagarcía en este mes de junio. La sala de exposiciones del Auditorio acoge desde hoy y durante las próximas tres semanas la exposición “Biblioteca de libros fantásticos”, una muestra que es el prólogo al evento “Cidade dos Libros” que se desarrollará en la capital arousana entre el 21 y el 27 de este mes. Para ir abriendo boca los amantes de la literatura pueden visitar la exposición promovida por Títeres Cachirulo y que, tal y como comenta Carmen Domech, “é unha mostra na que os libros contan diferentes historias e a través da cal se poden imaxinar outras tantas”. La exposición viene de la mano de una sesión de cuentacuentos que será el día 25 a las doce y media de la mañana y que está pensado para niños de entre 4 y 10 años de edad. Previo a eso habrá una gymkana a las once y media por diferentes puntos de la ciudad.





No es más que una opción para ir abriendo boca para la Cidade do Libro, cuyos actos se centralizarán en la explanada del Auditorio (Praza da II República). La concejala de Cultura, Sonia Outón, y la de Promoción Económica, Ángela Briones, destacaron que es un proyecto que ya iba a materializarse el año pasado, pero que tuvo que ser cancelado por la pandemia del coronavirus. “É un evento deseñado con moito mimo”, explicó Briones. La programación completa se conocerá en unos días, pero ya han querido desvelar algunos de los nombres que no faltarán en este evento que durará toda una semana. Así pues no faltarán escritores como el vilagarciano Carlos Meixide o el conocido autor de novela histórica y escritor de “La reina sola”, Jorge Molist. “Habrá máis”, matizó Sonia Outón. De hecho la Cidade do Libro está concebida para que los amantes de la literatura de todas las edades puedan interactuar con los autores bien a través de presentaciones o incluso de mesas redondas. “Van a vir nomes moi recoñecidos que serán moi bos embaixadores de Vilagarcía fóra daquí”, explicaba la concejala de Cultura. El evento no es “unha feira do libro ao uso”, aunque también habrá espacio para la venta y para la promoción de editoriales. Todo bajo el paraguas del Xacobeo.