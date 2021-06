El puerto de Ribeira será este verano punto de salida de rutas en catamarán a Sálvora y Ons

El puerto ribeirense será desde mañana y durante este verano el punto de salida de cuatro rutas en catamarán con destino al Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas y la Ruta do Mexillón. Será de la mano de Cruceros do Ulla y Bahía Sub, y el punto de embarque será un pantalán puesto a disposición por parte de Portos de Galicia en la zona de la antigua lonja, donde se podrán reservar viajes, así como en las webs de las navieras y el teléfono 623482754. Las visitas se realizarán a las islas de Sálvora y Ons, así como la ruta del mejillón y contarán con la asistencia de guías. El alcalde declaró que este verano tiene que ser la “porta para abrir a Ribeira de todo o ano: desestacionalizar o noso turismo”. Por eso, agradeció a las agencias de viajes y otros profesionales de ese sector por el esfuerzo de traer gente a la capital barbanzana: “a xente ten que confiar no Barbanza e Ribeira como potenciadores do turismo e se sabemos dar a coñecer o que temos dificilmente se van poder atopar destinos coma estes”.





Ana Pérez, de Cruceros do Ulla, indicó que han programados rutas desde Ribeira a Sálvora en junio (todos los sábado, a partir de mañana), julio y agosto (miércoles y sábados) y septiembre (los días 7 y 14), con salidas a las 10.00 y regreso a las 14.30 horas, y los precios oscilan entre 20 y 10 euros según las edades, y los bebés de hasta dos años, como en el resto de rutas, viajarán gratis. Para esas mismas fechas, pero con salida a las 17.30 y regreso a las 18.45 horas se hará la Ruta do Mexillón, con precios entre 15 y 7 euros, y que incluyen degustaciones a bordo. Y organiza viajes a Ons en junio (20 y 27) y los domingos de julio y agosto, con salidas a las 10.15 y regreso a las 19.00. Santiago Domínguez, de Bahía Sub, informó que su naviera programó esa misma ruta para todos los sábados de julio y agosto y el 7 y 14 de septiembre, con salidas a las 10.00 y regreso a las 18.00. En ambos casos, el precio de los viajes a esa isla oscila entre 15 y 12,50 euros.





