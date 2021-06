El presidente de Nigeria precisa que el bloqueo contra Twitter es temporal y por culpa de las noticias falsas

El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, ha explicado este domingo que la suspensión de las actividades de la red social Twitter en el país africano tiene carácter temporal y se debe a la difusión de falsas informaciones a través de su servicio.







"Ha existido una auténtica ristra de problemas con esta plataforma en Nigeria, donde la desinformación y las noticias falsas se han extendido a pesar de las violentas consecuencias que han tenido en el mundo real. Mientraas tanto, la compañía ha eludido toda responsabilidad", ha declarado el mandatario en un post publicado en Facebook.





El Gobierno nigeriano anunció el viernes la suspensión de Twitter en el país después de que la compañía borrara por incitar presuntamente a la violencia una publicación del presidente en la que avisaba a responsables de disturbios con responderles "en su propio idioma".





En este sentido, Buhari describió la eliminación de su mensaje como "decepcionante" y ejemplo de "una censura basada en una falta de comprensión sobre los desafíos a los que se enfrenta Nigeria hoy en día", en particular tras la última ola de ataques contra comisarías del sur del país, de los que se acusa a la organización separatista del Pueblo Indígena de Biafra (IPOB).





"El tuit no fue una amenaza, sino una declaración de hechos. Una organización terrorista (IPOB) representa una amenaza significativa para la seguridad de los ciudadanos nigerianos", según el comunicado presidencial. El presidente se limitó a reiterar que su fuerza se enfrentará con la fuerza", como "principio básico de la respuesta de los servicios de seguridad en todo el mundo".





"No se trata de una promoción del odio, sino de una promesa de defender el derecho de los ciudadanos a no sufrir daños. No se puede esperar que el Gobierno capitule ante los terroristas.





El IPOB está prohibido por la ley nigeriana", concluye la nota.