Archivan una demanda contra el alcalde de A Illa por presunto acoso

El alcalde de A Illa, Carlos Iglesias, tuvo que acudir ayer a prestar declaración a los Juzgados de Cambados por la denuncia presentada por un antiguo trabajador municipal, en la que acusaba al regidor de haber cometido un supuesto delito de acoso sexual hacia él a través del teléfono móvil. La causa finalmente quedó archivada tras llegar a un acuerdo de las partes ya que, según confirmó el denunciante, “todo foi un erro, e eu non puden demostrar que fora Carlos Iglesias o culpable”.









Llamadas con número oculto





Según lo expuesto por la supuesta víctima en su denuncia, los hechos se remontan a los años 2015-2016 cuando el demandante comienza a recibir llamadas telefónicas con números ocultos de una persona que se hacía pasar por una mujer y le hacía comentarios obscenos e insinuaciones sexuales. Estas llamadas se prolongaron durante año y medio, tiempo en el que el hombre tuvo que empezar a tomar ansiolíticos, apunta, por las molestias ante las numerosas llamadas que se producían a cualquier hora del día y de la madrugada.



Sin embargo, un posible despiste hizo que el presunto acosador se pusiera en contacto con el perjudicado a través de whatsapp con el mismo estilo de comentarios y dejando a la luz su número de teléfono real. En ese momento, la víctima acudió a la Guardia Civil para interponer una demanda y se inició así una investigación para dar con el propietario de la tarjeta telefónica, que, finalmente, según confirmó el Juzgado de Vilagarcía, resultó ser Carlos Iglesias, el regidor isleño.









Una artimaña política





En su defensa, el alcalde apunta a que se trata de una artimaña política para dañar su imagen en un momento en el que todavía era concejal y se estaba presentando como candidato a la alcaldía en el año 2016.



“A tarxeta estaba ao meu nome pero alguén me suplantou e coñécese que debeu de andar a molestar a xente”, confirma Iglesias, quien además explica que “no seu día, cando xa se denunciou isto nombrei unha avogada para que investigara o tema pero o fiscal archivou a causa. Debeuse de recurrir e hoxe tivemos un xuicio de faltas”.



En el transcurso del mismo, explica Iglesias, “o rapaz veu que era un absurdo que eu fixera eso e retirou a acusación. Eu non me dedico a eso”, reitera el regidor quien asegura que “é un tema meramente político. Me fastidia moito, pero esto non é máis que facer daño á xente porque a política aquí enténdese así”, lamenta



El juicio comenzó a las 10 de la mañana con la presencia de las dos partes afectadas y en apenas unos minutos quedó resuelto. A su salida, Iglesias se mostraba molesto por verse involucrado en este asunto pero a su vez, aliviado por la retirada de esta grave acusación que bien podría perjudicar a su trayectoria política.