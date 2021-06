Un senador socialista amenazó con encerrarse en Sanidad si no le decían cuándo le vacunan

El senador del PSOE por A Coruña Antonio Vázquez ha denunciado esta mañana que, con 64 años, todavía no lo han vacunado ni tan siquiera ha recibido información para solicitar cita, por lo que amenazó con encerrarse en la jefatura territorial de Sanidad en la calle Durán Loriga.





Vázquez asegura que su tramo de edad se ha vacunado en abril y que, desde entonces, ha acudido a diversos organismos oficiales para solicitar información al respecto.





"Me dejan descolocado del todo, me dan información cero", lamenta en declaraciones a Efe.

Hoy ha llegado de Madrid, a donde viaja todas las semanas, y dice que necesita ya que lo vacunen por los riesgos que corre.





"Mi demanda principal es que me vacunen o que me informen, no entiendo por qué no me vacunan", zanja.





Minutos después de denunciar su situación en los medios de comunicación fue recibido en la jefatura territorial de Sanidad, donde comprobaron sus datos, en los que posiblemente estaría la incidencia, y esta misma semana será ya citado para vacunarse, detalla a Efe el senador.





"Que sirva esto para visualizar casos en los que pueda haber errores para que los atiendan", indica, pues "a veces hay que hacer este tipo de movilizaciones para que se activen los procedimientos".