Podemos reprocha a Varela su “falta de compromiso” con el Museo do Ferrocarril

El grupo municipal de Podemos- Marea da Vila registró estos días una pregunta para conocer los planes del gobierno local socialista con respecto al Museo do Ferrocarril. Recuerdan desde la formación morada que las instalaciones de la antigua estación de tren llevan dos años cerradas, lo que muestra, dicen, la “falta de compromiso” del ejecutivo de Alberto Varela con el Mufevi.



“Mentres outros concellos inauguran museos, Vilagarcía os mantén pechados”, señala la portavoz de Podemos en Ravella, María de la O Fernández González, que muestra su “estrañeza” por el hecho de que el ejecutivo todavía no informara sobre los contactos mantenidos en Fitur.



Y es que desde el gobierno que preside el socialista Alberto Varela anunciaron que aprovecharían la visita del alcalde a la feria de turismo para mantener una reunión pendiente con representantes de la Fundación de Ferrocarriles, pero nada más se supo al respecto.



“Os case dous anos que leva pechado o Mufevi reflicten a falta de compromiso do PSOE coa cultura e o patrimonio locais”, señala Fernández González.









La locomotora Sarita





Podemos considera que el gobierno, en vez de preservar, dinamizar y dar continuidad a los elementos culturales y patrimoniales, “o que fai é eliminar, pechar e inventar”. En este sentido, la portavoz morada incide en que “trátase da desaparición dun banco ou da rocambolesca idea de poñer piscinas na praia”. Fernández González lamenta que “o PSOE musealice espazos naturais mentres se esquecen dos espazos museísticos”.



La formación reivindica un proyecto para el Mufevi que dé continuidad a la relación histórica entre la ciudad y el tren. Recuerdan que en 2023 se cumplen 150 años del primer viaje en ferrocarril, lo que consideran “unha ocasión idónea para a cesión da locomotora Sarita a Vilagarcía”, comenta la concejala María de la O Fernández González.