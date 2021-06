La Federación rinde tributo a veteranos e ilustres técnicos de Arousa

La Federación Gallega, a través del Comité Gallego de Entrenadores, rindió tributo ayer en Pontevedra a una serie de veteranos e ilustres técnicos de la delegación pontevedresa de fútbol y fútbol sala, cuyas edades rondan y superan los 65 años. Un gesto que sirve a modo de reconocimiento a sus trayectorias con el nombramiento de “adestradores galegos de honra”. Personas influyentes en la formación de futbolistas décadas atrás e incluso en la actualidad o cuyas labores en los clubes han dejado huella.



Entre los elegidos para estos actos que la Federación está realizando en todas las provincias de Galicia se encuentran varios entrenadores arousanos o muy ligados al fútbol de O Salnés. El presidente de la Federación Gallega, Rafael Louzán, estuvo acompañado en el acto por el máximo responsable del Comité Galego de Adestradores (Iván Cancela) y por los técnicos de Arosa y Ribadumia, Rafa Sáez y Luis Carro, entre otros.



En el acto celebrado ayer en el Colegio Sagrado Corazón de Pontevedra fueron homenajeados un total de 35 entrenadores. Entre ellos los vilagarcianos Eduardo Carregal (ex del Arosa, Cambados o Estradense) y Antonio Daponte “Pechas” (Arosa, Cambados, Céltiga, Flavia, Compostela...). También Javier Alonso “Canosa” (Portonovo, Villalonga o Cambados), los cambadeses Roberto Cacabelos y el de adopción José Manuel Domínguez, “Domin”. El isleño Juan José Agra y el ribadumiense Antonio Blanca. Además de Paco Presas, en la actualidad en la cantera del Ribadumia, Celso Diz (Moraña), Luis Aguín (Portonovo, Villalonga o Dena) y técnicos pontevedreses con recorrido en clubes de Arousa como Pedro Ferreira, Gabi Leis, Rogelio Barragáns, Luis García, Lino Diz “Calucho”, Serafín Neira o Jose Ramón Segura.



Muchos de ellos ya no ejercen en la actualidad, pero no eso no impide que hayan caído en el olvido para el Comité Galego de Adestradores de la Federación Gallega, que con este acto les brinda un merecido reconocimiento que extenderán a otros el próximo año.