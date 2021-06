O Salnés quiere convertir los puertos en museos virtuales al aire libre mediante códigos QR

La Mancomunidade do Salnés trabaja en la creación de un museo virtual al aire libre de los puertos para acercar a visitantes y locales toda la información sobre su historia, tradición, sectores, etc. Para ello empleará la tecnología de los códigos QR instalando monolitos en cada uno de ellos. Su objetivo es que esté listo a lo largo de este año y también sigue dando pasos para otro proyecto de mayor envergadura: la creación de un museo virtual con el patrimonio histórico y cultural de la comarca. No es poco, así que su puesta en marcha tardará un poco más, pero va sumando trabajos como los realizados por el alumnado de un nuevo curso de digitalización documental y fotogrametría que, con el uso de nuevas tecnologías y drones, ha inmortalizado desde tallas de iglesias, hasta documentación de fiestas populares o fachadas históricas de Vilanova, Meaño y Meis.



En esta nueva edición del taller, que forma parte del programa de inserción laboral Emprega Salnés, participaron ocho alumnos y fue clausurado ayer con la presencia de autoridades como la presidenta comarcal, Marta Giráldez, y la directora xeral de Formación e Colocación, Zeltia Lado, porque la Xunta cofinancia este plan de empleo focalizado en la formación específica para trabajos con demanda real.



La responsable autonómica hizo hincapié en la importancia de la innovación digital para la conservación del patrimonio, pero también como “novo modelo de negocio” que se ha visto acelerado por la pandemia “onde sectores industriais demandan novos perfís” en relación al marketing, la analítica digital o el comercio electrónico”.