Manolo Abalo apela al espíritu de Bertamiráns

Manolo Abalo lleva once temporadas al frente del Arosa. El año que la entidad cumple 75 años tiene la posibilidad de dar el salto de categoría. El capitán del barco, al igual que la tripulación en forma de directiva, ha tenido que navegar en aguas turbulentas debido a la pandemia durante los últimos quince meses.





Las dificultades económicas, la reducción de aforo en A Lomba y la pérdida de músculo en cuanto a masa social y respaldo empresarial no han desmoralizado a Abalo, que no esconde sus nervios antes de la semifinal. “Estoy esperando que llegue el partido, a la expectativa y deseando que tengamos suerte. En el partido me pondré nervioso”.





Los días previos tampoco han sido fáciles para el presidente debido a las numerosas peticiones de entradas desde A Estrada, una situación que le generó algún desencuentro con el rival. Su teléfono no para de sonar desde el jueves. “No podemos dejar a nuestros socios fuera, tienen que entenderlo”.





Abalo considera que la afición “jugará una baza muy importante”, por eso espera una firme respuesta del arosismo ante la animosa afición del Estradense, que sin duda se dejará notar en A Lomba esta noche. “Esperemos ganar también en la grada”.





El presidente compara esta posibilidad de ascender a 2ª RFEF con otro momento mágico en esta década, el ascenso a Tercera en 2013, y apela a que la afición recupera aquel espíritu. “El ascenso en Bertamiráns fue también otro momento muy importante, fue maravilloso ver todo aquel apoyo de la afición y todas aquellas banderas del Arosa. Fue clave para ganar la eliminatoria a domicilio y demuestra que nadie se puede relajar por jugar en casa”.





Abalo evita la etiqueta de favorito para el Arosa en esta semifinal, a pesar de jugar en A Lomba. “No hay favorito a un solo partido, aquí lo que vale es hacerlo lo mejor posible y tener suerte porque también es importante que la pelotita quiera entrar”.





Desde que se hizo cargo del Arosa hace once años logró remontar el vuelo de la entidad, ascenderlo y consolidarlo entre los mejores en Tercera. La temporada pasada el equipo consiguió jugar el ansiado play-off y esta se ha marcado el objetivo de ascender debido a la reestructuración de las ligas. Abalo y el Arosa están a dos partidos solo de conseguirlo.