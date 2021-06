El PSOE pide al PP que expulse a Gonzalo Durán tras la condena del “chacha para todo”

El PSOE de Pontevedra exige al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que expulse de “inmediato” al alcalde de Vilanova si no dimite por voluntad propia tras haber sido condenado por llamar “chacha para todo” a la presidenta provincial Carmela Silva. Porque además, indica, media “o agravante de falta de arrepentimento”. Desde el grupo socialista vilanovés también se pronunciaron ayer indicando que, aún respetando la decisión judicial, les parece “demasiado leve” y que los vecinos “non merecen ser representados por unha persoa tan polémica e inestable”.





Desde las filas socialistas hacen mención al hecho de que no es la primera vez que Gonzalo Durán emite comentarios inapropiados sobre sus adversarios políticos. Sin embargo, consideran que con una condena en la mano ya es suficiente. Así, el secretario general del partido en Pontevedra, David Regades, pidió directamente a Feijóo que le abra un expediente de expulsión inmediata en caso que no dimita por “pura hixiene democrática”. Considera que el alcalde “non pode continuar ostentando a Alcaldía de Vilanova baixo as siglas do PP nin un día máis” y apeló a la “altura ética” que su presidente autonómico debe exhibir ante “tan lamentables circunstancias”. “Un alcalde que cae tan baixo non merece ter cabida nunha organización política comprometida no respecto ao Estado de Dereito e ao imperio da lei”, subrayó Regades.





En caso de no proceder a abrir el expediente, el dirigente socialista cree que los populares demostrarían “unha connivencia culpable cun cargo público condenado por comentarios machistas coa agravante da falta de arrepentimento, algo intolerable no debate político”.





“Sobrepasou todos os límites”

Para los socialistas, Gonzalo Durán “sobrepasou todos os límites” al llamar “chacha para todo de Abel Caballero” a la socialista Carmela Silva. Unos “excesos verbais” que “non son algo novo”, añadieron. La política, según el secretario pontevedrés, debe ser “exemplarizante ” y precisamente por eso Carmela Silva acudió a la justicia, dijo, para “poñer voz a tantas mulleres e homes que son atacados verbalmente polo machismo arraigado ante este tipo de actitudes”, que “merecen o máximo reproche individual e colectivo”.





A día de hoy, según Regades, el regidor popular “é un alcalde condenado por utilizar o insulto machista no exercicio da política”, una actitud que considera un “cancro que temos que extirpar” y que, a su juicio, “non ten que ver coas cores políticos”.





Por su parte, para el grupo local, liderado por Javier Dios, que le hayan puesto una multa de 360 euros por un delito de falta de respeto a la autoridad, es “demasiado leve”, teniendo en cuenta la “lacra” social del machismo, y considera que el alcalde “fai de punta de lanza de ultradereita machista”, cuando “debería ser un exemplo”.





Coste para las arcas

Además le critica porque asegura que para defenderse en estos pleitos y recursos, como el que anunció contra la sentencia, usa “recursos económicos e humanos como son o abogado do Concello e outro persoal que estamos a pagar todos os veciños”. Asimismo cree que “debería ser máis educado e pedir desculpas” por el municipio, porque este “non merece ser representada por unha persoa tan polémica e inestable” y evitar “as tolerías que lle dan ás veces e os comentarios misóxinos”.