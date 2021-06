Un épico Arosa sigue en pie tras un arbitraje infame

El Arosa superó un arbitraje infame y sigue con vida en la lucha por el ascenso tras apear al Estradense ayer tras 126 minutos en A Lomba. Con diez desde el minuto 70 tras la expulsión de Ross y con nueve los últimos diez minutos tras la roja a Javi Otero.





Además al inicio de la segunda parte del tiempo extra Álex Cobo detuvo un penalti. El empate sin goles da el pase a los locales al hacer valer su mejor clasificación en la segunda fase. Jugadores y público lo celebraron por todo lo alto, y es que las decisiones del trencilla convirtieron una semifinal que apuntaba a una fiesta de fútbol a un noche de sufrimiento y en una montaña rusa de emociones.





El Arosa empezó dispuesto a afianzar su novedosa línea defensiva, con Pedro García al lado de Ross y Piay en el lateral izquierdo. Se asentó pronto y solo concendió un remate dentro del área de inicio. Vicente, demasiado inocente, desaprovechó el servicio de Javichu. El partido tuvo un ritmo alto y el Arosa fue sintiéndose cada vez más cómodo.





Falló en la toma de decisión en el último pase. Aún así mereció el gol en la primera parte. Beda tuvo la ocasión más clara a pase de Fontán. El remate del brasileño lo salvó el portero Cascallar. El propio Beda pidió penalti por una mano de un defensa dentro del área, pero el árbitro no vio voluntariedad. El colegiado empezó a ser protagonista por su criterio con las faltas y tarjetas, desesperando a los locales y caldeando los ánimos de la afición. El Arosa tuvo otra buena opción en un centro abajo de Fontán y un remate de Kilian desviado en el primer poste.





Lejos de especular, el Arosa salió en la segunda parte a por el gol. Y lo tuvo en un error clamoroso del portero Cascallar, que le dio el balón a Kilian en un mal pase. El catalán no pudo batir en el mano a mano al guardameta, que enmendó su grave error con una gran intervención con el cuerpo. El Estradense se dedicó a tratar de enganchar las contras con balones largos sobre Piñeiro y Juanín, bien vigilados. El mejor aviso visitante lo dio Porrúa con un disparo lejano alto. El Arosa no bajó el pistón y siguió volcado a por el gol, presionando en campo contrario y asumiendo situaciones de riesgo a campo abierto en defensa. Pero el que volvió a aparecer en el partido fue el árbitro vigués para acabar de condicionarlo. Señaló una falta inexistente de Ross y le sacó la segunda amarilla en tres cuartos de campo. El Arosa se quedó en inferioridad numérica con veinte minutos por delante y el Estradense aprovechó la ayudita para lanzarse al ataque en busca del gol. Y tuvo su gran ocasión para llevarse la eliminatoria antes de la prórroga en un remate de cabeza de Ander completamente solo en el segundo palo. El Arosa mantuvo a su público con el corazón en un puño, ya que los visitantes tuvieron un par de situaciones de área con el vilagarciano Juanito de protagonista que no concretaron.





Al inicio de la prórroga el árbitro vigués asestó el enésimo golpe a los locales en forma de polémica decisión al señalar un polémico penalti en un forcejeo en área del Arosa con Piay como protagonista. A Lomba contuvo la respiración cuando lanzó Brais Calvo en el 95 desde los once metros, y estalló de júbilo cuando Álex Cobo detuvo el lanzamiento con una gran parada. Fue un impulso anímico para los arlequinados, que resistieron como pudieron hasta el descanso del tiempo extra.





Pero en el primer minuto de la segunda parte de la prórroga de nuevo el árbitro trató de doblegar la resistencia local con la segunda amarilla a Javi Otero, otra vez polémica, dejando al Arosa con 9 ante la incredulidad general. Es lo que pasa cuando el Colegio de Árbitros juega con el trabajo de muchos meses de jugadores, entrenadores y directivos aprovechando un partido de esta trascendencia para examinar si procede o no el ascenso de un trencilla joven sin experiencia. Pese a todo el Arosa se mantuvo en pie, con sus jugadores acalambrados. Además el árbitro los llevó hasta la extenuación alargando la segunda parte de la prórroga hasta el minuto 116 antes de expulsar al visitante Ander con roja directa.





Arosa SC: Álex Cobo, Javi Fontán, Pedro García, Ross, Javi Piay, Sidibé, Mon (Pablo Pillado, min. 100), Julio Rey, Kilian (Adrián Gómez, min. 73), Jorge Fajardo (Javi Otero, y Pedro Beda (Joel Sanabria, min. 100).





CD Estradense: Cascallar, Ander, Carabán, Martín Sánchez, Javichu (Mateo, min. 46), Brais Vidal, Vicente (Juanito, min. 86), Juanín (Brais Calvo, min. 91), Ube (Edu, min. 65), Porrúa (Mulero, min. 73) y José Piñeiro (Ángel, min. 65).





Árbitro: Quintairos Rial (Vigo). Expulsó a Ross con doble amarilla en el minuto 70, a Javi Otero en el minuto 116 al preparador físico del Arosa Miguel Fontán en el minuto 44. Amarillas a Mon, Kilian, Fajardo, Adrián Gómez, Cobo y Piay por los locales y a Javichuy Brais Calvo por los visitantes.