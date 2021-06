Silva espera que la condena de Durán sea un “instrumento” de cambio en el trato a la mujer

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, expresó ayer su “satisfacción” por la condena del alcalde de Vilanova por un delito de falta de respeto y consideración debida a la autoridad tras llamarle “chacha para todo del anciano Abel Caballero”. Considera que “é unha sentencia boa para as mulleres” y cree que puede ser “un instrumento para que se produza o cambio” en el debate político y social, para que “se mida” porque “non é tolerable que as mulleres teñamos que soportar” estas “descalificacións, insultos e machismo”.



La socialista insistió en que quiere ser “respectuosa con el poder judicial” y “diferenciar” su discurso del que, a su juicio, ejerce el PP “cada vez que hai unha sentenza favorable”, momento en el que sus cargos se dedican a salir “en todos os medios con declaracións altisonantes”, afirmó.









“Hai límites intraspasables”





En este sentido, Silva aseguró se siente “protexida” por el sistema judicial y cree que el resto también pueden sentirse así. También enmarcó la denuncia contra Gonzalo Durán en una acción “en defensa dos dereitos das mulleres” y “non só para defender a miña posición como unha persoa que se adica á política e dirixe unha administración”. Como “un instrumento para intentar que cando fagamos calquer cuestionamento políticos hai limites que non se poden traspasar que son as descalificacións, os insultos e o machismo”, añadió. De hecho, la mandataria socialista espera que sea una herramienta para lograr ese “cambio, o cambio”, de actitud, insistió, para que “haxa respecto” porque “non é tolerable que as mulleres teñamos que soportar” cuestiones como esta que sufrió ella.









Sobre la petición de dimisión





Respecto a la petición que ha hecho el PSOE de Pontevedra al PP para que expulse a Durán si este no dimite, la presidenta provincial se ha limitado a agradecer el “apoio” de su partido y el de colectivos feministas y otros grupos políticos, pero quiere evitar entrar en el “ruído” y el “canta máis crispación mellor” que atribuye a los populares, aunque espera que dirigentes como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el vicepresidente, Alfonso Rueda, “digan algo” al respecto. Pero ella quiere, insistió, “marcas as diferenzas” con ellos, con el propio Durán: “Estiven calada e o denunciado saiu coma sempre, cunha saída de tono”.



Cabe recordar que el alcalde anunció recurso contra la sentencia del juzgado de instrucción número 3 de Pontevedra ciñendo sus declaraciones al juego político y aludiendo a su derecho a la libertad de expresión, aunque la justicia ha sentencia que lo excedió y fue una falta de respeto a una autoridad. Le impuso una multa de 360 euros.