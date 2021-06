Sanxenxo retrasa el inicio de la temporada estival por un error en la adjudicación del servicio de socorrismo

La previsión del Concello de Sanxenxo era iniciar ayer la temporada estival con el servicio de socorrismo sin embargo, un error detectado en el proceso de adjudicación del servicio ha retrasado los planes del gobierno de Telmo Martín. La situación la dieron a conocer los partidos de la oposición, BNG y PSOE que denunciaron la paralización del proceso que impide que los socorristas estén ya en las playas esta semana.



El servicio se había adjudicado el pasado mes de mayo a la empresa Salvar, Formar y Socorrer S.L. por 1,2 millones de euros durante dos años, prorrogables por otros dos, para la contratación de 80 trabajadores. Todo parecía seguir su curso, pero la empresa que obtuvo la segunda mejor puntuación Brocoli S.L. presentó un recurso tras detectar en la documentación que se debía presentar. El TacGal estimó parcialmente el recurso al considerar que la póliza de seguro de responsabilidad civil aportada por la empresa adjudicataria entró en vigor y fue abonada con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de ofertas, por lo que ahora la empresa deberá acreditar la disposición del seguro y, por si se echara atrás, la mesa de contratación solicita la documentación de la siguiente empresa, Brocoli S.L., para proceder a la contratación.









Críticas de la oposición





Ante tal situación, la socialista Ainhoa Fervenza critica la “falta de rigor profesional” del alcalde, Telmo Martín, que deja a vecinos y visitantes sin servicio de salvamento en pleno inicio de la temporada estival. “En este Concello no se hace una al derecho. El 15 de junio tendríamos que tener ya a los socorristas en los arenales, y, con suerte, no los vamos a tener hasta dentro de un tiempo”, critica. En este sentido, Fervenza propone al gobierno local como solución al problema, que se haga una contratación directa del servicio, que, según las cuentas de la socialista, “suporía un aforro duns 200.000 euros ás arcas municipais”.



Por su parte, el BNG lamenta llegar a esta situación tras un fin de semana que dejó una estampa inédita en este tiempo con las playas llenas de bañistas y una elevada ocupación hotelera. La portavoz, Sandra Fernández Agraso considera que se trata de “una nueva chapuza” que se traducirá en un gasto mayor y en una merma en la calidad de la atención a los usuarios de las playas y explica que la empresa adjudicataria ya tenía el personal contratado para comenzar a trabajar, topándose con este retraso. “Estamos ante unha nova incongruencia de Telmo Martín a quen lle gusta presumir de liderar o ranking de bandeiras azuis pero esquece que manter eses distintivos obriga a unha rigurosidade no cumprimento dos requisitos", señala la portavoz nacionalista.