Feijóo, avalado con 6.000 firmas, opta a liderar el PPdeG "por lo que queda por hacer" pero sin atarse para 2024

Un total de 6.119 firmas en 14 tomos son las que ha entregado Alberto Núñez Feijóo este miércoles en la sede del PPdeG para optar por cuarta vez a liderar la formación. Según sus propias palabras, lo hace no por lo que ha conseguido hasta ahora, sino "por lo que queda por hacer" y con las elecciones municipales como reto más inmediato.





En todo caso, Feijóo ha evitado atarse y aclarar si será candidato a la Xunta por quinta vez en el año 2024. Su compromiso, ha afirmado, es agotar la actual legislatura y, bajo su punto de vista, sería "un acto de soberbia" anticipar qué sucederá antes de las próximas elecciones autonómicas.





Eso sí, preguntado acerca de si es propio del siglo XXI un liderazgo que se prolonga desde el año 2006, ha defendido que él es partidario de los liderazgos que son "refrendados" no solo internamente, sino también en las urnas. Dicho esto, interrogado al respecto, ha aclarado que estas palabras no esconden ningún mensaje velado hacia su jefe de filas, Pablo Casado, ya que en España "lo normal" es no lograr la victoria "ni a la primera ni a la segunda".