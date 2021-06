Ruiz cifra en un 74% la ejecución de su programa de gobierno en dos años de mandato

El alcalde de Ribeira es consciente de que los recursos destinados a atender la pandemia le van a impedir acometer actuaciones incluidas en las 130 medidas anunciadas en su campaña electoral, como la Casa da Auga en Bandourrío, aunque su grupo no renuncia a ello en un futuro; un aparcamiento subterráneo bajo el actual auditorio o la construcción de un paseo marítimo en Castiñeiras, que está paralizado hasta que se pueda incluir en el PXOU.





De todas maneras, pese a ello y a la irrupción de la Covid-19, al hacer balance de sus dos años de mandato, Manuel Ruiz cifró en el 74% las medidas planteadas en su programa de gobierno que están ejecutadas o en marcha. En este sentido, y salvo las excepciones apuntadas, el primer edil manifestó que la pandemia no está siendo obstáculo para cumplir otros compromisos, “ata o punto de situar a Ribeira como un dos concellos máis activos de Galicia, tal e como demostra que por segundo semestre consecutivo estea entre os cinco primeiros con máis licitacións, con arredor dunha trintena”, detalló.





El regidor precisó que, pese a todas las acciones desarrolladas, la más destacada fue una no incluida en sus planes: Reactiva Ribeira, dotado con más de 2 millones de euros para contrarrestar los efectos de la situación epidemiológica, ayudando a sectores más perjudicados, e introduciendo mejoras en transparencia, administración electrónica o formación online. Ruiz añadió que la deuda de Ribeira está en su nivel más bajo de su historia democrática, en torno al 20%, además de que redujo el impuesto de circunvalación y aumentó en más de 20.000 las horas de servicio a dependientes en su domicilio.





El mandatario local también dedicó unas palabras especiales a la Xunta de Galicia, “para á cal -dijo- Ribeira é un referente”, y que eso se plasma en el cambio de actitud de Portos sobre la desafectación de la fachada marítima, la variante, la ampliación de Urxencias y la previsible del área de hospitalización, el PRUX del parque natural, el Punto de Encontro Familiar, la obra de As Carolinas, el centro de tecnificación de atletismo y deportes de combate en A Fieiteira, ayudas para el nuevo auditorio y remodelación de la UAD o el proyecto de humanización de la travesía y el paseo portuario en Palmeira.





“Se a iso unimos que está en marcha o proceso para que a traída da auga do Ulla aumente o seu caudal, darémonos conta da importancia que para un concello coma o noso ten a Xunta”, explicó Manuel Ruiz. Y confesó que le gustaría que algunos trámites, como la urbanización del futuro polígono industrial, no fueran tan largos y farragosos, “e que non se produciran atrancos como os que causaron o retraso da nova estación de buses”, para la que avanzó que los trabajos preparatorios empezarán la próxima semana.





Obras municipales

En cuanto a instalaciones municipales dijo que ya están licitadas o en obras la reforma de la Casa da Xuventude, la envolvente térmica de la antigua escuela de Corrubedo, el centro social de Carreira y el nuevo auditorio, y se trabaja en la renovación de la envolvente del conservatorio, la nueva biblioteca -se pedirá una ayuda al IGVS- y la sede del club de remo.