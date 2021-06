La Xunta ampliará espacios del IES A Basella para acoger a los alumnos de bachillerato de A Illa

La Consellería de Educación acometerá obras de ampliación de espacios en el IES A Basella de Vilanova para poder acoger a los alumnos del instituto de A Illa de Arousa que cursarán bachillerato en el próximo curso académico.



Así lo anunció la Xunta, tras una reunión mantenida ayer entre el jefe territorial de Educación, César Pérez con las directivas de ambos centros para informales de la realización de las obras durante este verano.



Esta medida viene después de producirse ayer la primera concentración de los progenitores y el medio centenar de alumnos de A Illa que acaban la ESO y de los cuales, 22 escolares no tenían plaza garantizada en Vilanova..



La Xunta avanza ahora que la actuación proyectada comenzará de inmediato y consistirá en la adaptación y ampliación de superficies, para preparar tres aulas de gran tamaño en el actual espacio de los laboratorios con una inversión de 35.000 euros. Paralelamente, y para dar solución también al instituto de A Illa de Arousa para ESO, la Xunta confirma que se va a acondicionar la antigua casa del conserje y otras actuaciones con un presupuesto de 90.000 euros.



De este modo, desde la jefatura territorial hacen un llamamiento a la “tranquilidade” de las familias, garantizando que todos los alumnos tendrán plaza de bachillerato “no seu habitual instituto de adscrición en Vilanova”.



Pese a todo, más de 200 personas se concentraron ayer ante las puertas del IES de A Illa para reclamar una “educación de calidad y en igualdad de condiciones que los demás concellos”, ya que para la Anpa, esta situación demuestra la necesidad de dotar al instituto de bachillerato. Asimismo, se quejan de la falta de transporte público que dificulta todavía más que los alumnos cursen esta enseñanza no obligatoria, teniendo que ser los padres quienes contratan un autobús para los trayectos. La falta de un centro educativo de referencia, que tendría que ser el de Vilanova, explican, complica la organización “si a cada alumno lo envían a un centro distinto, los padres no podemos pagar un taxi para cada uno, es inasumible”, lamentan desde la Anpa.