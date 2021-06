La Guardia Civil de Tráfico de Santiago de Compostela, con la colaboración de la Policía Local de A Pobra, investiga si un “pique” o una carrera entre conductores puede estar detrás de un accidente de circulación registrado en las primeras horas de la madrugada del pasado domingo en la zona de Cabío. Una patrulla de agentes municipales pobrenses que realizando un servicio rutinario de seguridad ciudadana por ese lugar se encontró en torno a las dos y veinte de esa noche con un Seat Ibiza atravesado en la calzada, ocupando los dos carriles de circulación, sin que nadie les hubiese alertado previamente de esa situación sobre la vía pública.



Esos policías locales se percataron de que se trataba de un siniestro, pues detectaron que ese coche presentaba daños y que un tramo del cierre perimetral del camping Ría de Arosa estaba derribado y fue a parar sobre un bungaló, generando daños en el mismo. No hubo que lamentar heridos pero, según indicaron algunos testigos, los ocupantes de esa pequeña vivienda estaban “aterrorizados” por lo que acababa de pasar, especialmente un menor de edad que se encontraba en la habitación donde cayeron más bloques de cemento, pues lloraba y estaba en shock.



Debido a la gran afluencia de gente y de circulación de vehículos por ese lugar, la Policía Local solicitó la colaboración de la Guardia Civil de Tráfico, acudiendo una unidad que se encontraba trabajando en la zona, y que se hizo cargo de las diligencias para esclarecer lo sucedido. Los agentes municipales se entrevistaron con la conductora novel del Seat Ibiza e indicaron que había reconocido que circulaba rápido cuando perdió el control de su automóvil, se salió de la vía e impactó con el muro del camping, concretamente en dos puntos del mismo separados entre sí a una cierta distancia. Sin embargo, señalaron que esa automovilista no les manifestó nada respecto a que hubiera otro vehículo implicado, ni que hubiera un “pique” o una carrera con ese otro supuesto coche. Pese a ello, los agentes municipales indicaron que varios testigos les indicaron que en esa escena había otro automóvil más, que ambos coches iban a gran velocidad y que uno de color blanco, sin poder precisar la marca ni modelo, ni tampoco la matrícula, adelantó al Seat Ibiza en el momento del accidente.



Los investigadores están tratando de obtener grabaciones de imágenes de diferentes cámaras que pudieron grabar y nuevos testimonios, así como otros elementos de juicio y nuevas pistas, que permitan aportar algo más de luz lo sucedido en este accidente de tráfico. D momento tan sólo cuentan con la reseñada declaración de la conductora del Seat Ibiza y la de algunos testigos que les dijeron que presenciaron a dos coches que iban a una velocidad elevada y que uno de color blanco adelantó al siniestrado.