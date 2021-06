Cuenta atrás para una semana de libro

Empieza la cuenta atrás. A partir del lunes y durante toda una semana Vilagarcía se convertirá en una ciudad de libro y, sobre todo, de autores y autoras. La explanada del Auditorio acogerá un proyecto que trae hasta la capital arousana a autores de reconocido recorrido y actividades para todos los gustos y edades. El evento arranca con una jornada dedicada po completo al Xacobeo. La inauguración es a las 11 con una travesía a bordo del galeón Cortegada, en el que las autoridades locales y autonómicas remontarán el origen de los caminos. A las doce en la isla de Cortegada se presenta el libro de Carlos Meixide “Camiño de Paixóns”. Es un acto abierto para el que es necesario inscribirse en el Auditorio.



A mayores el Libro con Rodas recorrerá varios colegios con sus “Contos no Camiño”. Parará en Rubiáns, en A Lomba y en Vilaxoán. Será a las seis cuando la Cidade de Libro abrirá sus puertas. Además de las casetas de las librerías y de las editoriales habrá talleres y cuentacuentos infantiles. A las siete tendrá lugar la performance “Protexendo o Camiño” de la compañía Polo Correo do Vento y a las nueve se representa la obra de teatro “Dous no Camiño” con Isabel Blanco y Fran Rey.



No es más que el aperitivo de lo que está por llegar. Cada jornada se dedicará a una temática distinta y habrá encuentros con autores. El primero es el martes (a las 21 horas) con Marilar Aleixandre, Nieves Abarca y Arantxa Portabales. Además estarán firmando ejemplares a partir de las siete y media de la tarde.



Todos los encuentros con los autores serán a la misma hora. El miércoles es el turno de la novela histórica. Como no podía ser de otra forma habrá un Roteiro Literario con Marcos Calveiro y su obra “O Xardiñeiro dos ingleses” y él mismo junto a Manuel Gago y Jorge Molist. El cine y su vinculación con la literatura serán la temática del jueves y los que se acerquen a la Praza da Segunda República podrán disfrutar del encuentro con Nacho Carretero e Ildefonso Falcones.



Ya el viernes es el turno de la novela fantástica y el encuentro será con Manel Loureiro y Elio Quiroga. A las seis habrá un escenario con Kiko Da Silva, Miguelanxo Prado, Fernando Llor y Esteban Hernández. Tampoco podía faltar la novela policíaca el sábado con Ledicia Costas, María Oruña y Domingo Villar en el escenario de autores. Pedro Feijóo y Manuel Oubiña presentarán sus libros en la Isla de Cortegada a las seis y media. El domingo está dedicado a la literatura infantil y juvenil.